Volterra Civica: “Volterra merita l’assistenza pediatrica”

Written by Redazione• 6:47 am• Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Volterra Civica riguardo all’assistenza pediatrica.

“Abbiamo effettuato un’interpellanza al sindaco con richiesta di chiarimenti in merito alla copertura del servizio di Continuità Assistenziale Pediatrica nell’Alta Val di Cecina. Da tempo ci stiamo battendo a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare. Interventi per garantire l’equità e il diritto di accesso alle cure per tutti i bambini e adolescenti nel territorio italiano. Infatti è in corso la raccolta di 50.000 firme per la presentazione in Parlamento della proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: “Interventi per garantire l’equità e il diritto di accesso alle cure per tutti i bambini e adolescenti nel territorio italiano. Misure per il sostegno dell’attività neonatologica e pediatrica promossa da L’Albero delle Famiglie, dalla gran parte delle associazioni del Meyer, dalla FIAGOP – Federazione Italiana delle Associazioni dei Genitori e Guariti da Oncologia Pediatrica, e dal Comitato della Provincia di Arezzo e Territori Toscani “Cuore di Bimbo“.

“Tra i punti qualificanti della proposta vi è l’estensione a livello nazionale del Servizio di Guardia Medica Pediatrica nel weekend, attualmente normato soltanto in Toscana grazie alla Legge Regionale n. 44 dell’8 agosto 2025, approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale, sulla base della proposta del Comitato Cuore di Bimbo e del sostegno di 25 Comuni e 35.000 cittadini toscani. In Toscana, entro la fine del corrente anno, dovrà entrare a regime il modello finale di Continuità Assistenziale Pediatrica, che – come richiesto dal Comitato Cuore di Bimbo – dovrebbe garantire: la copertura di tutte le zone distretto, modalità di migliore fruizione nelle aree con presidi ospedalieri dotati di reparto pediatrico; la copertura delle zone distretto finora penalizzate, come l’Alta Val di Cecina, priva di assistenza pediatrica nel weekend. Per questo abbiamo chiesto al sindaco se è a conoscenza della data di attivazione del servizio a Volterra, e se sono state intraprese delle iniziative nei confronti della Direzione ASL nord Ovest e della Regione affinché il modello finale di Continuità Assistenziale Pediatrica, previsto dalla Legge Regionale n. 44 dell’8 agosto 2026, garantisca entro la fine dell’anno. Noi riconosciamo la centralità, nell’azione politica, della tutela dei bambini e degli adolescenti in un contesto di forte denatalità. E lo riteniamo una priorità per Volterra e per la Val di Cecina“.

Last modified: Luglio 2, 2026