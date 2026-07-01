Imprevista interruzione idrica nel comune di Vicopisano

Written by Redazione• 5:09 pm• Vicopisano, Attualità

VICOPISANO – Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Vicopisano, oggi mercoledì 1° luglio sono in corso mancanze d’acqua in via Magellano (nel tratto compreso tra via Carraia e la SP Vicarese), via della Chiesa e via De Gasperi a San Giovanni alla Vena.

I tecnici sono sul posto e si apprestano ad eseguire l’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio, che sarà accompagnato da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, è al momento previsto per le ore 22.

Per limitare i disagi agli utenti, si ricorda che sono a disposizione due fontanelli pubblici, regolarmente in funzione: uno in via del Carmine nei pressi della chiesa, l’altro in via Diaz all’altezza del civico numero 15.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Le mancanze d’acqua, che in via della Chiesa si erano già presentate nella giornata di ieri, sono dovute a problemi tecnici sorti durante i lavori di collegamento alla rete idrica di un nuovo tratto di acquedotto, che una volta in funzione consentirà di migliorare il servizio ed eliminare le perdite sulla rete. A causa di complessità sorte nella fase degli ultimi collegamenti, si sono verificati alcuni guasti responsabili dell’attuale sospensione del servizio. I tecnici sono al lavoro per ripristinare l’erogazione nel più breve tempo possibile e per risolvere in modo definitivo il problema con l’attivazione della nuova linea.

Last modified: Luglio 1, 2026