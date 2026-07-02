Lo Sposalizio del Mare, antica tradizione medievale che si rinnova con tre giorni di festa

Written by Redazione• 6:40 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Anche quest’anno va in scena lo Sposalizio del Mare, antica tradizione medievale pisana riportata in vita da alcune associazioni nel 2008 da Compagnia dello StilePisano, Compagnia di Calci, Associazione degli Amici di Pisa, Calamo Associazione, Gruppo Balestrieri di Porta San Marco, Alma Pisarum, Comitato per la Valorizzazione della Basilica di San Piero a Grado, Magistratura dei Dragoni, Società Operaia di Cascina, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Associazione I Cavalieri, Associazione Sagra del Pinolo, Gruppo Alfieri e Musici di Porta Pisana (Ponsacco), Deputazione di Santa Ubaldesca (Calcinaia).

La manifestazione si è sempre più consolidata nel corso degli anni. Quest’anno la festa si articola in quattro giorni, culminando nel 6 luglio, antica Festa di San Pietro, con la cerimonia dell’anello. L’organizzazione è a cura della Deputazione dello Sposalizio del Mare, composta ad oggi da 14 associazioni di Pisa e del territorio alfeo.

Ecco il programma:

Venerdì 3 luglio, ore 11: presentazione dell’evento, nell’atrio del Comune; incoronazione di madonna Pisa, per estrazione a sorte tra le bambine presenti.

Sabato 4 luglio, ore 10.30: visita guidata della Basilica di San Pietro Apostolo, a San Piero a Grado, a cura di Alessandro Tamberi del Comitato per la Valorizzazione della Basilica. Non è necessario prenotarsi.

Domenica 5 luglio, ore 8.45: Camminata dello Sposalizio del Mare nell’anello dei lungarni, organizzata dal gruppo VagaMonti della Compagnia di Calci. Ritrovo al Fortilizio della Cittadella. Info: WhatsApp a Rinaldo 3494649333.

Sabato e domenica sarà aperto il Museo delle Navi Antiche di Pisa (agli Arsenali Medicei), con orario 14-19.30.

Lunedì 6 luglio, Festa di San Pietro. Ore 11: messa cantata, nella Basilica di San Pietro Apostolo, con il coro Vox Humana Ensemble; benedizione dell’anello.

Ore 17: ritrovo e partenza del corteo storico dal Comune, con arrivo allo Scalo Roncioni.

Ore 18: partenza del corteo fluviale, composto da varie imbarcazioni, con narrazioni storiche a bordo; arrivo in prossimità del mare e cerimonia dell’anello.

A seguire il rientro in città, durante il quale sarà offerto un aperitivo.

Ricordiamo che i primi due fine settimana di luglio (3, 4, 5 e 10, 11, 12) si terrà, come ogni anno, la Sagra del Pinolo a San Piero a Grado, organizzata dall’omonima associazione in collaborazione con la parrocchia di San Pietro Apostolo. La Deputazione dello Sposalizio del Mare sarà presente con uno stand informativo durante il primo fine settimana.

Info: https://www.facebook.com/share/g/1E31ycjcpz/

Last modified: Luglio 2, 2026