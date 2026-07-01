Coppa Italia Primavera: sarà Lecce-Pisa ai trentaduesimi

Written by Redazione• 6:57 pm• Pisa SC

PISA – La Lega Serie A ha reso noto il tabellone completo dell’edizione 2026-2027 della Coppa Italia Primavera.

Il Pisa Sporting Club entrerà in gioco affrontando in trasferta il Lecce nei Trentaduesimi di Finale in programma mercoledì 28 ottobre 2026. Come da regolamento, sfida in gara unica con eventuali calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti; fino alle semifinali, infatti, è stato deciso di effettuare subito i tiri dal dischetto evitando i tempi supplementari.

Nel turno successivo, programmato per mercoledì 2 dicembre 2026, la vincente della sfida tra Lecce e Pisa affronterà la vincente della sfida tra Cagliari e Lecco. In quella parte del tabellone la testa di serie già designata è la Juventus.

Last modified: Luglio 2, 2026