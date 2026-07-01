Cena in Bianco Pisa compie dieci anni: il 4 luglio a Marina di Pisa una grande tavola sul mare

Written by Redazione• 1:43 pm• Marina di Pisa, Eventi/Spettacolo, Pisa

MARINA DI PISA- La magia di una lunga tavola affacciata sul mare, il bianco come simbolo di inclusione, condivisione e rispetto dell’ambiente. Sabato 4 luglio 2026, a partire dalle 20.30, Marina di Pisa ospiterà la decima edizione di Cena in Bianco Pisa, evento che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pisana.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Pisa e organizzata da AIPD Pisa APS-ETS insieme a Cooperativa Sociale Meraki Emeis, Cooperativa Sociale Alzaia, Cooperativa Sociale Il Simbolo e City Grand Tour, si svolgerà quest’anno nella cornice di piazza delle Baleari e Terrazza Pontecorvo, trasformando il lungomare in un grande salotto a cielo aperto dove eleganza, convivialità e solidarietà si incontrano.

Giunta alla sua decima edizione, Cena in Bianco Pisa rappresenta molto più di una cena collettiva. È un progetto che, anno dopo anno, ha saputo costruire una comunità sempre più ampia, coinvolgendo cittadini, famiglie, associazioni, imprese e istituzioni in un’esperienza capace di unire bellezza, partecipazione e impegno sociale.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Ognuno brilla di luce propria”. Una splendida luna illuminerà Marina di Pisa, ma trovandosi nella sua fase calante inviterà simbolicamente ogni partecipante ad aggiungere la propria luce, perché è proprio la luce di ciascuno a rendere speciale la serata.

Per questa edizione speciale gli organizzatori invitano i partecipanti a interpretare liberamente il tema attraverso l’allestimento del proprio tavolo, con decorazioni, giochi di luce, composizioni floreali, centrotavola, creazioni artistiche e dettagli originali. Sarà inoltre organizzato un Contest degli Allestimenti, con una giuria speciale che premierà i tavoli più suggestivi e creativi, valutando originalità, interpretazione del tema e cura dei dettagli.

L’evento nasce con una forte finalità sociale. Attraverso il lavoro congiunto delle associazioni organizzatrici e dei partner del territorio, Cena in Bianco Pisa sostiene progetti di inclusione, autonomia e partecipazione rivolti alle persone con sindrome di Down e alle persone con disabilità, creando occasioni di incontro e crescita per tutta la comunità.

Anche quest’anno grande attenzione sarà dedicata alla sostenibilità ambientale. I partecipanti saranno invitati a utilizzare stoviglie riutilizzabili, tovaglie in tessuto e materiali non usa e getta, contribuendo al termine della serata a lasciare gli spazi puliti, nel pieno rispetto del lungomare e dell’ambiente. Grazie alla collaborazione con Acque S.p.A., sarà allestito un punto di distribuzione di acqua potabile e sui tavoli saranno disponibili brocche in vetro.

Per chi desidera partecipare senza preparare la cena a casa saranno disponibili i Cestini Solidali, realizzati dai partner Ti Cucino Bio e Blend Cafè e Poké Lb, il cui ricavato contribuirà a sostenere le attività sociali promosse da AIPD Pisa.

Sono attese oltre 1.500 persone, accomunate dal tradizionale dress code bianco e dal desiderio di condividere una serata all’insegna dell’amicizia, dell’eleganza e della partecipazione.

La manifestazione prenderà il via già dal tardo pomeriggio. Dalle 18.30, in piazza delle Baleari e Terrazza Pontecorvo, i partecipanti troveranno tavoli e sedie predisposti e pronti per essere apparecchiati. Un gruppo di volontari sarà presente per accogliere il pubblico, fornire assistenza e accompagnare i partecipanti nelle operazioni di allestimento.

Alle 20.30 si terrà il tradizionale brindisi inaugurale, che darà ufficialmente inizio alla decima edizione. A seguire, la serata entrerà nel vivo con l’esibizione del maestro chitarrista Renato Carmassi dell’Accademia di Musica Stefano Strata, che accompagnerà musicalmente il momento inaugurale.

Per tutta la durata dell’evento sarà presente un’area dedicata ai bambini, con giochi e attività pensate per i più piccoli. La Gelateria De’ Coltelli offrirà gratuitamente il gelato a tutti i bambini partecipanti. Quando calerà la sera, gli Astrofili Pisani guideranno il pubblico nell’osservazione del cielo attraverso telescopi, offrendo l’opportunità di scoprire stelle, pianeti e costellazioni con le spiegazioni degli esperti.

Tra le novità dell’edizione 2026 figura la presenza di Pineto London Dry Gin, con un’area dedicata dove il pubblico potrà conoscere la storia e la filosofia di questo progetto interamente made in Tuscany. Pineto è un London Dry Gin biologico in edizione limitata, realizzato con aghi di pino e bacche di mirto, che richiama nei suoi profumi l’essenza della pineta e della costa toscana.

Altra novità sarà “L’Ultimo Desiderio”, esperienza teatrale immersiva che accompagnerà il pubblico alla scoperta della storia di Giuditta Newbery, figura legata alla memoria di Marina di Pisa. Attraverso un percorso tra gli spazi di piazza delle Baleari, gli spettatori saranno chiamati a raccogliere indizi e testimonianze per ricostruire il suo ultimo desiderio, in un racconto dedicato a cultura, accessibilità e comunità. Lo spettacolo culminerà in una performance collettiva di danza aerea e teatro fisico affacciata sul mare. Il progetto è curato da Altea APS ASD, in collaborazione con AIPD Pisa, Liceo Artistico “F. Russoli” di Pisa ed Eterea Academy. Sono previste due repliche, dalle 19.15 alle 20.15 e dalle 22 alle 23.

«L’inclusione non si realizza con le dichiarazioni di principio, ma creando occasioni in cui le persone condividono gli stessi spazi, le stesse esperienze e gli stessi diritti – dichiara Elena Del Rosso, assessore alla disabilità del Comune di Pisa –. È questa la direzione che come Amministrazione abbiamo scelto: sostenere iniziative che fanno della partecipazione un fatto concreto. Cena in Bianco è un esempio di come il territorio, quando istituzioni, associazioni e cittadini lavorano insieme, sappia costruire una comunità più forte, più accessibile e più coesa. Questa è la politica che produce risultati: mettere al centro le persone».

Main sponsor della manifestazione sono Acque S.p.A., La Borsa Live Dining, IKEA, Pineto London Dry Gin e Toni Luigi Scavi e Demolizioni Industriali. Tra gli sponsor figurano anche Banca di Lajatico, Forti Holding, Onoranze Funebri Poli, Federalberghi Pisa, Laboratorio Mediterraneo, ArkEA, Altea, Tutto Matic e Il Barrino.

La decima edizione di Cena in Bianco Pisa vuole essere non solo un traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza: un’occasione per rafforzare la rete tra istituzioni, associazioni, imprese e cittadini, dimostrando come la collaborazione possa trasformare un evento in un’esperienza capace di lasciare un segno duraturo sul territorio.

Appuntamento sabato 4 luglio 2026, alle 20.30, in piazza delle Baleari e Terrazza Pontecorvo, a Marina di Pisa, per una serata che, nel segno del tema “Ognuno brilla di luce propria”, farà risplendere il lungomare con la luce della creatività, dell’inclusione e della condivisione.

Last modified: Luglio 1, 2026