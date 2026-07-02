Trentotto edizioni di passione: “Tutti a Vela” conferma il suo successo

Written by Redazione• 7:48 am• Pisa, Sport

PISA – “Trentotto edizioni, un bel traguardo“, ha ricordato il presidente dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Roberto Lacorte, “tante imbarcazioni e sempre di alto livello a sancire il successo di questa bella veleggiata, fiore all’occhiello del nostro Club allietata anche da condizioni di vento favorevoli”. Queste parole pronunciate durante la premiazione hanno concluso una giornata iniziata alle 9 di domenica 28 giugno nella sede dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa in Cala d’Arno.

“Tutti a vela” inizia sempre col briefing che illustra il percorso e le possibili variazioni descritte dal giudice Giovanna Benucci che assieme al Direttore Sportivo del Club, Gianluca Romoli, ha coordinato le operazioni di partenza alle quali ha collaborato anche il consigliere del Club, Gherardo Martini.

Partenza regolare e puntuale alle 11 con un vento leggero che proveniva da 220-230°. Doppiata la boa di disimpegno al vento, la flotta si dirigeva alla boa a nord dello Shiplight, raggiungendola con una lunga bolina e un breve bordeggio. Poi in poppa verso la Luminella di Calambrone e da lì, un lasco stretto, ha portato le imbarcazioni verso il traguardo posizionato nella zona della partenza e chi ha osato gennaker o spinnaker ha avuto ragione.

Le imbarcazioni più veloci tagliavano il traguardo in circa due ore e la prima è stata Lucifero, il velocissimo Farr52 di Lombardi/Cardini (Ycl), seguito da Clan (Ycrmp), Impala 36 di Iacopo Poli. Un problema tecnico aveva attardato il veloce Nessuno (Ycrmp) di Andrea Pacinotti, terzo in tempo reale.

Alle 19,30 in Cala d’Arno, negli spazi del Club pisano, la premiazione seguita da un buffet allietato dalla musica di Dodo Dj. La premiazione, coordinata da Cristina Romoli, segretaria del Club pisano, ha visto alcune conferme e delle novità: nel gruppo C al primo posto Maranà (Yc Porto di Pisa) di Maurizio Calabrò, seguita da Mizar-Coccodrillo (Ycrmp) di Franco Di Paco e Draghetta (Lni Pi) di Mireno Leoni; nel gruppo B prima posizione per Clan davanti a RD3 (Lni Li) di Alesandro Bagnoli e Testa e Lische (Cvm Vg) di Luca Martini; nel gruppo A, la vittoria è andata a Lucifero che ha preceduto Figlia d’arte di Paolo Fiumicelli e Nessuno.

Giovanni Lombardi, che, storicamente, corre con i colori dello Yacht Club Livorno, è pisano e socio anche dello Ycrmp. Ospiti di Vavia (Ycrmp) di Giovanni Mancini tre ragazzi che hanno appena conclusa la settimana di scuola vela del nostro Club facendo esperienza di navigazione d’altura, ma molti giovanissimi erano presenti nella flotta.

Quest’anno una bellissima novità: un premio speciale alla memoria di Ferruccio Scalari, socio della prima ora, appassionato di mare e di vela da sempre, che rimane nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto e di molti velisti che si sono avvicinatati alla vela proprio grazie a lui, alla sua passione e disponibilità a insegnare e a far amare questo sport.

A consegnare il premio, che viene assegnato all’imbarcazione dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa che ha ottenuto il migliore risultato, la moglie di Scalari, Nicoletta. Il premio è andato a Clan, di Iacopo Poli, primo classificato nel gruppo B, con un equipaggio formato, oltre che dall’armatore, Iacopo Poli, tailer, da Andrea Poli, skipper, Andrea Bartelloni, randa e drizze, Marco Barbieri a prua, Leonardo Moricci tailer e Vittorio Santerini all’albero e secondo prodiere.

FOTO CREDIT BACCI

Last modified: Luglio 2, 2026