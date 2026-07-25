Il Pisa Sc presentato a Courmayer. Bianco: “Sarà una stagione tosta, ma spero non difficile”

Written by Redazione• 10:58 am• Pisa SC

PISA – “Forza Pisa” è il grido che si è levato da Piazza Jardin de L’Ange di Courmayer, teatro naturale del tradizionale incontro della squadra Nerazzurra con i tifosi presenti in ritiro e le autorità locali; evento che ha inaugurato nel migliore dei modi l’ultimo weekend in Valle d’Aosta dello Sporting Club.

La serata, sapientemente condotta dallo speaker Carlo Nicoletti, ha colorato di nerazzurro il corso principale della sempre affascinante Courmayer, un ‘salotto’ che ha accolto capitan Caracciolo e compagni con indosso la nuova, bellissima, prima maglia ufficiale del Pisa Sporting Club. Sul palco, assieme alla squadra, tutto lo staff tecnico, sanitario e logistico a disposizione di Paolo Bianco che ha buttato l’occhio sull’inizio del prossimo campionato: “Abbiamo una grande opportunità, quella di iniziare in casa davanti al nostro pubblico: sarà una stagione importante, sarà tosta ma spero non difficile“.

Con loro anche la dirigenza nerazzurra guidata dal Presidente Giuseppe Corrado accompagnato dal Direttore Sportivo Leonardo Gabbanini: “Questa è una fase molto calda, ma siamo molto concentrati sulla cosa giusta da fare; Dobbiamo fare in modo che i nostri giocatori trovino stimoli nuovi e che la scorsa stagione sia un motore che possa guidarli al meglio nella prossima“.

Il Presidente Giuseppe Corrado, nel suo intervento, ha riavvolto il nastro degli ultimi anni: “Per me è l’undicesimo campionato alla guida di questa Società, per cui eventi come questo sono diventati una abitudine. Nel corso degli anni si è creato un legame particolare con la gente di Pisa, un rapporto che non è facile trovare nel mondo del calcio“.

A fare gli onori di casa il Vice Sindaco di Courmayer Federico Marco Perrin accompagnato da Marco Albarello, Consulente per la Regione Valle d’Aosta per i grandi eventi sportivi, vero e proprio punto di riferimento del Gruppo nerazzurro in questi due anni di preparazione a Morgex

Foto tratta da www.pisasportingclub.com

Last modified: Luglio 25, 2026