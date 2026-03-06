Pontedera in evidenza sul sito del Consiglio d’Europa tra le Città Interculturali

Written by Redazione• 1:36 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA- Pontedera finisce in primo piano sul sito del Consiglio d’Europa all’interno del programma Intercultural Cities. Nella sezione Newsroom è infatti pubblicata in evidenza la notizia della visita, avvenuta nei mesi scorsi, dei funzionari del Consiglio Marta Perez Ramirez e Ben Freeman, arrivati in città per conoscere da vicino le politiche locali dedicate all’interculturalità.

L’articolo rappresenta una vetrina internazionale per Pontedera e rimanda anche al profilo interculturale della città, raccontando le attività e le iniziative portate avanti sul territorio per favorire inclusione, dialogo e partecipazione.

Pontedera fa parte della rete delle Città Interculturali, programma promosso dal Consiglio d’Europa – organizzazione che riunisce 46 Stati membri – e che coinvolge oggi circa 170 città impegnate nello sviluppo di politiche che valorizzino la diversità culturale come risorsa per la comunità.

«Abbiamo aderito da tempo a questa rete – ricorda la vicesindaca e assessora alle politiche interculturali, diritti civili e nuove generazioni Carla Cocilova – perché crediamo in un approccio trasversale capace di generare cambiamenti concreti e affrontare con serietà le sfide della società contemporanea».

Cocilova sottolinea anche alcune iniziative recenti: «Abbiamo firmato un accordo con ICEI, attraverso la Rete Città del Dialogo, per il progetto Space, che promuove attività contro le discriminazioni e sostiene la partecipazione di bambini e ragazzi sui temi dell’interculturalità e della democrazia. Inoltre abbiamo una candidatura aperta al programma Prevent, che punta alla tutela dei diritti attraverso nuove narrazioni etiche a livello locale».

«Sono azioni – conclude la vicesindaca – che consolidano il lavoro politico portato avanti negli anni su questi temi e quello fondamentale svolto dagli uffici comunali, contribuendo a collocare Pontedera tra le realtà più avanzate nelle buone pratiche sull’intercultura».

Last modified: Marzo 6, 2026