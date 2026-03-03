Casciana Terme Lari, dalla Regione 95 mila euro per il restauro di Palazzo Poggi

Written by Redazione• 4:02 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI – La Regione Toscana ha dato il via libera allo schema di accordo di programma con il Comune di Casciana Terme Lari per concedere un contributo straordinario di 95 mila euro destinato ai lavori di restauro di Palazzo Poggi, edificio che ospita lo stabilimento termale.

Il finanziamento rientra nelle risorse previste dal bilancio regionale 2026-2028 e sarà erogato interamente nel corso del 2026. L’accordo definirà nel dettaglio tempi e modalità di realizzazione degli interventi.

“Con questo provvedimento – ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – confermiamo l’attenzione verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio termale della Toscana. Il recupero di Palazzo Poggi è un’azione concreta per preservare un immobile storico e rafforzare l’attrattività turistica e lo sviluppo del territorio di Casciana Terme Lari”.

L’intervento punta dunque a coniugare conservazione del patrimonio architettonico e rilancio dell’offerta termale locale, con ricadute positive per l’economia e l’immagine del territorio.

