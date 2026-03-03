Il valore della solidarietà alla “Corri con Luca”

Written by Redazione• 5:56 pm• Pisa, Sport

PISA – Tutto pronto al Parco di San Rossore a Pisa per la seconda edizione della Corri con Luca, seconda tappa del Criterium Podistico Toscano.

La gara organizzata dagli Amici di Luca, è nata lo scorso anno in memoria di Luca Micheletti e alla prima edizione ha visto protagonisti oltre 400 atleti competitivi.

La gara dal punto di vista tecnico, costituirà una rivincita rispetto alla prima prova del Criterium, il GP del Monteserra-Trofeo Ragazzi del Vega di sabato scorso con le vittorie di Nicola Vanni e Nina Gulino. Alla Corri con Luca lo scorso anno vinsero Yassine Lamnaouar in 30’14” su Jamali e Cassi e Alice Coltelli in 36’50” su Mazzotta e Balloni.

Si gareggia su un tracciato tutto all’interno del Parco, della lunghezza di 9,5 km partendo da Viale delle Aquile Randagie. Un percorso interamente pianeggiante, misto sterrato ed asfalto. Domenica non ci sarà solamente la gara competitiva: prevista anche la marcia ludico-motoria di 10 e di 4 km, che partirà 10 minuti dopo la gara competitiva. L’appuntamento è presso il Ristorante Poldino dalle ore 7.30, ingresso da Viale delle Cascine. La partecipazione ha un costo di 10 euro iscrivendosi entro il 5 marzo.



La prima edizione ha unito sport e beneficenza, con il ricavato della gara lo scorso anno è stato infatti donato un defibrillatore al Parco di San Rossore che ospita l’evento, istallato alla Villa del Gombo. E’ stata fatta una donazione all’Associazione TEAM DERI SLA che supporta i malati di SLA e i loro familiari, per l’acquisto di un pulmino e grazie all’associazione Mitia ODV sono stati regalati gli zainetti della gara ai bambini del Madagascar. Anche quest’anno in occasione della gara saranno raccolti zainetti che saranno regalati i bambini del Madagascar ed il ricavato della manifestazione sarà destinato ad altri progetti di solidarietà, nel ricordo di Luca. Per informazioni: Gli Amici di Luca, www.gpparcoalpiapuane.it

