Ponsacco, i servizi sanitari si trasferiscono nella nuova Casa della Comunità

Written by Redazione• 3:58 pm• Ponsacco, Attualità

PONSACCO – L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che è in corso a Ponsacco il graduale spostamento dei servizi dal distretto sanitario di via Rospicciano alla nuova Casa della Comunità di via Caduti di Nassirya, situata a poche decine di metri dalla sede attuale.

Da mercoledì 4 marzo saranno operativi nella nuova struttura:

sportello Cup e servizi amministrativi

Punto unico di accesso (PUA)

servizio prelievi

ambulatorio per urgenze non differibili gestito dai medici di medicina generale

infermieristica domiciliare

servizio sociale

A partire da giovedì 5 marzo sarà trasferito nella nuova sede anche il servizio di continuità assistenziale, attualmente attivo presso la Pubblica Assistenza di Ponsacco.

Il trasferimento rientra nel percorso di riorganizzazione dei servizi territoriali e punta a garantire spazi più funzionali e un accesso integrato alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

Last modified: Marzo 3, 2026