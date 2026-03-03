Written by Marzo 3, 2026 3:58 pm Ponsacco, Attualità

Ponsacco, i servizi sanitari si trasferiscono nella nuova Casa della Comunità

PONSACCO – L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che è in corso a Ponsacco il graduale spostamento dei servizi dal distretto sanitario di via Rospicciano alla nuova Casa della Comunità di via Caduti di Nassirya, situata a poche decine di metri dalla sede attuale.

Da mercoledì 4 marzo saranno operativi nella nuova struttura:

  • sportello Cup e servizi amministrativi
  • Punto unico di accesso (PUA)
  • servizio prelievi
  • ambulatorio per urgenze non differibili gestito dai medici di medicina generale
  • infermieristica domiciliare
  • servizio sociale

A partire da giovedì 5 marzo sarà trasferito nella nuova sede anche il servizio di continuità assistenziale, attualmente attivo presso la Pubblica Assistenza di Ponsacco.

Il trasferimento rientra nel percorso di riorganizzazione dei servizi territoriali e punta a garantire spazi più funzionali e un accesso integrato alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

