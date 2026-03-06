Pontedera, incontro sulla neutralità della Toscana alla Festa della Toscana

Written by Redazione• 12:01 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Il Centro Studi Gronchi promuove un appuntamento di approfondimento nell’ambito della Festa della Toscana dedicato al tema “La Toscana: un ponte della pace”. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Pontedera, si svolgerà sabato 7 marzo alle ore 16 al Centro Le Mantellate.

L’incontro sarà l’occasione per riflettere sul ruolo storico della Toscana come territorio di mediazione e dialogo. «L’obiettivo – spiegano dal Centro Studi Gronchi – è offrire una lettura di lungo periodo sul tema della neutralità toscana rispetto ai grandi conflitti europei tra XVII e XVIII secolo, analizzando le scelte politiche del principato mediceo tra Impero, Francia e Spagna fino alla dichiarazione dello “stato di neutralità” prevista nel progetto costituzionale di Pietro Leopoldo».

Tre gli interventi in programma: Andrea Addobbati parlerà de “Il porto di Livorno e la neutralità dei Medici”, Alessandro Lo Bartolo approfondirà “La milizia toscana dai Medici ai Lorena” e Elia Morelli interverrà sul tema “La Toscana e la Rivoluzione americana”.

