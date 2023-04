Carpe Diem in Pisa. Gli appuntamenti di cultura, musica e non solo nella nostra città

Scritto da admin• 6:31 pm• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Arrivo adesso, meglio tardi che mai! Ai miei tempi, ossia negli anni novanta, Pisa era vuota come una piscina d’inverno e non solo d’inverno.

di Leonardo Miraglia



Uscire per passare una serata era molto facile perché a parte andarsi a sedere sulle spallette quello che era possibile scegliere come locale era praticamente univoco dato che di luoghi per stare in compagnia e bere qualcosa ce n’erano veramente pochi da contarsi sulla punta di una mano e forse meno. Il millibar, il pick e… non me ne ricordo altri.

Oggi, invece, con tutto il ritardo del caso di pub, bar, baretti, locali e localini Pisa è addirittura stracolma e quanti ne aprono e chiudono in poco tempo.

A me è mancata la possibilità di scegliere e il divertimento di poter decidere se bere una birra o un rum o se ascoltare un po’ di blues piuttosto che un buon rock ‘n roll.

Ma se non l’avevo a suo tempo adesso la gamma è vasta e variegata e va oltre alla birra in musica e fare un riassunto attivo di cosa c’è da fare in città vale sicuramente la pena.

Dunque, stiliamo il calendario di questa settimana:

lunedì 17 aprile:

dalle 20:00 alle 22:30

La lezione mensile del lunedì con Alberto Colombo

Tango per tutti

Stazione Leopolda

Piazza Guerrazzi

martedì 18 aprile:

dalle 00:00 alle 24:00

A casa

carichiamo le batterie

mercoledì 19 aprile:

21:30

Beppe Scardino Live

musica notturna e misteriosa, postmoderna e contemporanea, con groove, suoni strani e voci bellissime

Teatro Nuovo

Piazza della Stazione, 16

giovedì 20 aprile:

dalle 20:30 alle 23:00

Make friends in Pisa! (every week)

Se non vi conoscete questo è il posto e il momento migliore

The Scarecrow Pub

Via dei Facchini, 3

dalle 21:00 alle 23:45

GDR Night – Al Tavolo del Master 2° appuntamento

Se siete master di GDR alle prime armi, oppure volete confrontarvi con altri master, questa è la serata adatta a voi

Goblin Café

Via del Borghetto, 31

Venerdì 21 Aprile:

dalle 19 alle 23

“Chiedi chi erano i Beatles” con Marco Masoni e Frida Bollani Magoni

Maratona musicale dedicata alla più importante e influente band musicale della storia: i due alterneranno momenti di racconto, ascolto di audio, proiezione di video, il pianoforte e la voce di Frida con la presenza di alcuni ospiti che canteranno e suoneranno con loro brani dei Beatles

Exwide

Via Franceschi, 13

21:00

Tony Gentile – Sicilia 1992: Luce e Memoria

Fotoreporter siciliano, autore di una delle più iconiche fotografie della storia. Un’immagine che ha fatto il giro del mondo: Falcone e Borsellino che conversano e sorridono uno di fianco all’altro.

Stazione Leopolda

Piazza Guerrazzi

21:30

Operina da quattro soldi

Lavoro di teatro musicale che parte dalla settecentesca “Opera del mendicante”, sfiora “L’opera da tre soldi” di Brecht per arrivare a raccontare della vita criminale del nostro tempo

Teatro Nuovo

Piazza della Stazione, 16

22:00

Electric Guitarlands

Michael Angelo Batio, chitarrista dei Manowar

GUS G, chitarrista frontman dei Firewind

Rowan Robertson, ex chitarrista di Ronnie James Dio

Andy Martongelli, membro della band di David Ellefson

Qui non serve alcun commento!

Borderline

Via Vernaccini, 7

sabato 22 aprile:

22:00

Peggy Su & the Sexual. Chocolate

Rockabilly rebels

Borderline

Via vernaccini 7

dalle 22:30 alle 04:00

Indie Power

primo party totalmente dedicato alla nuova scena indie con tutte le sue contaminazioni, dall’urban, al punk rock, ai graffiti pop

Lumière

Vicolo del Tidi, 6

Domenica 23 aprile:

dalle 10:30 alle 11:30

Le storie del cimitero ebraico di piazza dei Miracoli

Largo Cocco Griffi, 2

dalle 15:00 alle 18:00

Passeggiata tra i cantieri navali pisani, dai tempi di Giustiniano ai Cavalieri di Santo Stefano

Piazza Carrara

17:00

The Big Monkey Live

Music and dance sulle note delle canzoni più famose che hanno caratterizzato un decennio, quello dei mitici anni 50

Stazione Leopolda

Piazza Guerrazzi

dalle 17:00 alle 18:00

Visita guidata alla Sinagoga di Pisa

Via Palestro, 24

