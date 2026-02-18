Carnevale di Marina di Pisa 2026: le fiabe protagoniste sul lungomare domenica 22 febbraio

Written by admin• 7:06 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa

MARINA DI PISA – Le fiabe prenderanno vita sul lungomare! Arriva l’edizione 2026 del Carnevale di Marina di Pisa, un viaggio tra personaggi incantati, colori e atmosfere da sogno.

L’appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio, dalle 15 alle 18, sul lungomare di Marina di Pisa, per un pomeriggio di festa dedicato a famiglie, bambini e residenti. Un’occasione che unisce la tradizione del Carnevale alla valorizzazione degli spazi urbani e della passeggiata a mare.

L’iniziativa è promossa dal Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa e Confcommercio Pisa, con la collaborazione della Croce Azzurra Litorale Pisano, il patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, il contributo di Fiva Confcommercio Pisa, Sib Confcommercio Pisa e Country Club Boccadarno.

“Siamo tutti pronti: finalmente è arrivato il sole e il Carnevale 2026 partirà regolarmente dal Porto di Marina di Pisa alle ore 15” commenta la Presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi: “Siamo felici della partecipazione dell’Istituto Comprensivo Niccolò Pisano, che ha realizzato e cucito tutti i costumi. Un coinvolgimento che ci dà grande entusiasmo e ci accompagna verso una splendida giornata di festa per grandi e piccoli”.

I partecipanti, ispirati al mondo delle fiabe, sfileranno lungo il lungomare trasformandolo in un percorso animato da musica, fantasia e personaggi fantastici.

Entusiasta il Presidente Confcommercio Marina di Pisa Cristiano Scarpellini: “Il Carnevale di Marina rappresenta un appuntamento identitario e nasce da una forte collaborazione tra operatori economici appartenenti a ambiti diversi. È proprio questa sinergia tra imprese a fare la differenza, trasformando l’evento in un’opportunità concreta per valorizzare il territorio e sostenere le attività locali anche al di fuori della stagione estiva”.

A scandire il ritmo della sfilata sarà la banda “La Montesina”, che accompagnerà l’intero corteo. Alle 17.30 il ritrovo è previsto in piazza Gorgona per la premiazione delle maschere più originali. Quattro le categorie previste – adulto, baby, junior e gruppo – a testimonianza della volontà di coinvolgere grandi e piccoli. La cerimonia concluderà ufficialmente la manifestazione.

L’ingresso è libero.

Last modified: Febbraio 18, 2026