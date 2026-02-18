Olimpiadi Toscana 2040. “Occasione straordinaria, Pisa e la Costa siano protagonisti”

Written by admin• 7:01 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Confcommercio Pisa: “Grande opportunità per colmare gap infrastrutturale del territorio”

PISA – “Candidare la Toscana alle Olimpiadi sarebbe un fatto straordinariamente positivo, una grandissima opportunità infrastrutturale, economica e sociale per la nostra regione, le sue meravigliose città e territori”. Il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi sostiene la candidatura di Toscana 2040, ma ad una condizione: “Per forza di cose Pisa e la Toscana costiera non potranno essere relegati ad un ruolo marginale o di semplice comparsa, ma dovranno costituire il punto di forza di questo evento eccezionale”.

“Sentir parlare di sinergie con Roma ed Emilia-Romagna, ovvero luoghi geograficamente vicini alla bisettrice della Toscana centrale ci preoccupa, perché se di Toscana si parla Pisa e la Costa non possono essere un convitato di pietra, ma parte integrante e protagonisti di un grande evento sportivo. Se Olimpiadi saranno, Pisa dovrà essere protagonista.

“I Giochi – sostiene Maestri Accesi – potrebbero finalmente rappresentare il punto di svolta per colmare il gap infrastrutturale che attualmente penalizza le prospettive di crescita del nostro territorio, portando finalmente l’alta velocità e il collegamento Pisa-Firenze in mezz’ora, mettendo in campo infrastrutture rapide ed efficienti in grado di velocizzare drasticamente i collegamenti tra i principali hub aeroportuali e portuali”.

“Non crediamo che ci sia la volontà di favorire ed incentivare infrastrutture ed economie extra regionali, quando le potenzialità enormi dei nostri territori non sono ancora sfruttate in modo adeguato” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli – “Più che guardare al di fuori della Toscana occorre che tutti volgano lo sguardo verso il resto della regione, con le Olimpiadi ad assumere il ruolo di volano eccezionale di sviluppo per tutti”.

“Siamo al fianco del presidente Giani in questo percorso che porterebbe sul territorio un evento sportivo senza precedenti e non abbiamo dubbi che assessori e consiglieri regionali espressione della nostra provincia facciano sentire la loro voce per fare in modo che Pisa e la Toscana Costiera non siano i grandi assenti, ma i protagonisti”.

