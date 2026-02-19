L’Effemeride Pisana del 19 febbraio 2026

Giovedì 19 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:14 e tramonta alle 17:49, le ore di luce solare sono 10 e 35 minuti
La Luna sarà in fase crescente
Oggi è il 359mo giorno del 2026 in Stile Pisano
di Leonardo Miraglia
Santo del giorno:
San Barbato di Benevento, vescovo
Benevento, 610 c. – Benevento, 29 febbraio 682
Patrono di Benevento, Cicciano, Castelvenere, Casalattico, Valle dell’Angelo
Nato a Vandano di Cerreto nei primi anni del VII secolo, Barbato studiò a Benevento e, divenuto sacerdote, iniziò il suo ministero a Morcone. Si impegnò così a fondo nella lotta contro le superstizioni e l’idolatria, che alla morte del vescovo Ildebrando il clero e il popolo di Benevento lo elessero come successore. Fu pastore in un periodo segnato dalla guerra tra i Longobardi, che governavano il ducato di Benevento, e l’imperatore Costanzo II, che assediò a lungo la città. Riconoscente per il ruolo svolto dal vescovo in un tempo difficile il duca Romualdo, uscito vincitore, sostenne l’azione pastorale del presule, rigettando lui per primo il culto idolatra dell’albero e della vipera, allora diffuso anche tra i cristiani. Il vescovo Barbato partecipò al Concilio di Roma del 680. Morì a Benevento il 19 febbraio 682, dopo aver guidato la diocesi per diciannove anni. Le sue spoglie sono venerate sotto l’altare maggiore del Duomo della città campana e, un’altra parte, nella chiesa parrocchiale di San Nicola in Castelvenere.
Oggi è il giorno di:
Giornata mondiale dell’antropologia
Giornata mondile del colangiocarcinoma
La citazione del giorno:
La storia del mondo è la storia di pochi privilegiati. (Henry Miller)
Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):
La libertà di un uomo finisce quando inizia la libertà di un altro
Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (battute per un giorno migliore):
Alcuni uomini cercano di scalare le montagne, altri danno loro solo un appuntamento. (Danny De Vito)
E’ accaduto il 18 febbraio nel mondo:
- 356 – L’imperatore romano Costanzo II (337-361) decreta la chiusura di tutti i templi pagani nei territori imperiali
- 1674 – Inghilterra e Paesi Bassi firmano il Trattato di Westminster. L’accordo prevede anche il trasferimento della colonia olandese di Nuova Amsterdam all’Inghilterra, che la ribattezza New York;
- 1861 – In Russia viene abolita la servitù della gleba
- 1878 – Thomas Edison ottiene il brevetto per il fonografo
- 1881 – Il Kansas diventa il primo Stato degli USA a vietare tutte le bevande alcoliche
- 1928 – Si chiudono a Sankt Moritz, in Svizzera, i II Giochi olimpici invernali
- 1942
- Seconda guerra mondiale: circa 150 aerei giapponesi attaccano Darwin in Australia
- Seconda guerra mondiale: il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt firma un ordine esecutivo che consente all’esercito statunitense di trasferire i cittadini nippo-americani in campi d’internamento
- 1943 – Seconda guerra mondiale: battaglia del passo di Kasserine. Le forze italo-tedesche lanciano un’offensiva contro le difese alleate in Tunisia
- 1945 – Seconda guerra mondiale: circa 30.000 Marines statunitensi sbarcano su Iwo Jima, dando il via alla battaglia di Iwo Jima
- 1949 – Ezra Pound riceve il primo Premio Bollingen di poesia dalla Fondazione Bollingen e dall’Università di Yale
- 1964 – Si chiudono ad Innsbruck, in Austria, i IX Giochi olimpici invernali
- 1985 – William Schroeder è il primo paziente dotato di un cuore artificiale a essere dimesso da un ospedale
- 1986 – Dopo 37 anni di attesa, il Senato degli Stati Uniti approva un trattato che dichiara illegale il genocidio
- 2002 – La sonda spaziale 2001 Mars Odyssey della NASA inizia la mappatura della superficie di Marte
- 2020 – In Iran si registrano le prime due vittime da coronavirus al di fuori della Cina
La frase di oggi di Frate Indovino:
Dorme bene il poveretto tanto in terra quanto a letto
Questa non la sapevo:
Lord Byron ebbe una relazione con la propria sorellastra e la mise incinta
Un insulto al giorno (così sapremo difenderci dai prepotenti):
Tignoso – spilorcio
CONSTANTIN BRANCUSI
α 19 febbraio 1876 ω 16 marzo 1957
NICCOLÒ COPERNICO
α 19 febbraio 1473 ω 24 maggio 1543
BENICIO DEL TORO
α 19 febbraio 1967
LUCIO FONTANA
α 19 febbraio 1899 ω 7 settembre 1968
TONY IOMMI
Chitarrista inglese, Black Sabbath
α 19 febbraio 1948
VERONICA PIVETTI
Attrice, doppiatrice e conduttrice tv italiana
α 19 febbraio 1965
MASSIMO TROISI
α 19 febbraio 1953 ω 4 giugno 1994
GIANLUCA ZAMBROTTA
α 19 febbraio 1977
UMBERTO ECO
α 5 gennaio 1932 ω 19 febbraio 2016
ANDRÉ GIDE
Scrittore francese, premio Nobel
α 22 novembre 1869 ω 19 febbraio 1951
ORESTE LIONELLO
α 18 aprile 1927 ω 19 febbraio 2009
BON SCOTT
α 9 luglio 1946 ω 19 febbraio 1980
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
per le mille lire scritte, fonte “le mille lire scritte” (Ed. Millelire Stampa Alternativa)
Per Questa non la sapevo, fonte “Questa non la sapevo!” (Ed. Vallardi)
Per La citazione del giorno fonte “Dizionario delle citazioni” (Ed. Vallardi)