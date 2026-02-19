L’Effemeride Pisana del 19 febbraio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:06 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Giovedì 19 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:14 e tramonta alle 17:49, le ore di luce solare sono 10 e 35 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 359mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

San Barbato di Benevento, vescovo

Benevento, 610 c. – Benevento, 29 febbraio 682

Patrono di Benevento, Cicciano, Castelvenere, Casalattico, Valle dell’Angelo

Nato a Vandano di Cerreto nei primi anni del VII secolo, Barbato studiò a Benevento e, divenuto sacerdote, iniziò il suo ministero a Morcone. Si impegnò così a fondo nella lotta contro le superstizioni e l’idolatria, che alla morte del vescovo Ildebrando il clero e il popolo di Benevento lo elessero come successore. Fu pastore in un periodo segnato dalla guerra tra i Longobardi, che governavano il ducato di Benevento, e l’imperatore Costanzo II, che assediò a lungo la città. Riconoscente per il ruolo svolto dal vescovo in un tempo difficile il duca Romualdo, uscito vincitore, sostenne l’azione pastorale del presule, rigettando lui per primo il culto idolatra dell’albero e della vipera, allora diffuso anche tra i cristiani. Il vescovo Barbato partecipò al Concilio di Roma del 680. Morì a Benevento il 19 febbraio 682, dopo aver guidato la diocesi per diciannove anni. Le sue spoglie sono venerate sotto l’altare maggiore del Duomo della città campana e, un’altra parte, nella chiesa parrocchiale di San Nicola in Castelvenere.

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale dell’antropologia

Giornata mondile del colangiocarcinoma

La citazione del giorno:

La storia del mondo è la storia di pochi privilegiati. (Henry Miller)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

La libertà di un uomo finisce quando inizia la libertà di un altro

Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (battute per un giorno migliore):

Alcuni uomini cercano di scalare le montagne, altri danno loro solo un appuntamento. (Danny De Vito)

E’ accaduto il 18 febbraio nel mondo:

356 – L’imperatore romano Costanzo II (337-361) decreta la chiusura di tutti i templi pagani nei territori imperiali

1674 – Inghilterra e Paesi Bassi firmano il Trattato di Westminster. L’accordo prevede anche il trasferimento della colonia olandese di Nuova Amsterdam all’Inghilterra, che la ribattezza New York;

1861 – In Russia viene abolita la servitù della gleba

1878 – Thomas Edison ottiene il brevetto per il fonografo

1881 – Il Kansas diventa il primo Stato degli USA a vietare tutte le bevande alcoliche

1928 – Si chiudono a Sankt Moritz, in Svizzera, i II Giochi olimpici invernali

1942 Seconda guerra mondiale: circa 150 aerei giapponesi attaccano Darwin in Australia Seconda guerra mondiale: il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt firma un ordine esecutivo che consente all’esercito statunitense di trasferire i cittadini nippo-americani in campi d’internamento

1943 – Seconda guerra mondiale: battaglia del passo di Kasserine. Le forze italo-tedesche lanciano un’offensiva contro le difese alleate in Tunisia

1945 – Seconda guerra mondiale: circa 30.000 Marines statunitensi sbarcano su Iwo Jima, dando il via alla battaglia di Iwo Jima

1949 – Ezra Pound riceve il primo Premio Bollingen di poesia dalla Fondazione Bollingen e dall’Università di Yale

1964 – Si chiudono ad Innsbruck, in Austria, i IX Giochi olimpici invernali

1985 – William Schroeder è il primo paziente dotato di un cuore artificiale a essere dimesso da un ospedale

1986 – Dopo 37 anni di attesa, il Senato degli Stati Uniti approva un trattato che dichiara illegale il genocidio

2002 – La sonda spaziale 2001 Mars Odyssey della NASA inizia la mappatura della superficie di Marte

2020 – In Iran si registrano le prime due vittime da coronavirus al di fuori della Cina

La frase di oggi di Frate Indovino:

Dorme bene il poveretto tanto in terra quanto a letto

Questa non la sapevo:

Lord Byron ebbe una relazione con la propria sorellastra e la mise incinta

Un insulto al giorno (così sapremo difenderci dai prepotenti):

Tignoso – spilorcio

Nati il 19 febbraio:

CONSTANTIN BRANCUSI

Scultore romeno

α 19 febbraio 1876 ω 16 marzo 1957

NICCOLÒ COPERNICO

Astronomo polacco

α 19 febbraio 1473 ω 24 maggio 1543

BENICIO DEL TORO

Attore portoricano

α 19 febbraio 1967

LUCIO FONTANA

Artista e scultore italiano

α 19 febbraio 1899 ω 7 settembre 1968

TONY IOMMI

Chitarrista inglese, Black Sabbath

α 19 febbraio 1948

VERONICA PIVETTI

Attrice, doppiatrice e conduttrice tv italiana

α 19 febbraio 1965

MASSIMO TROISI

Comico italiano

α 19 febbraio 1953 ω 4 giugno 1994

GIANLUCA ZAMBROTTA

Calciatore italiano

α 19 febbraio 1977

Deceduti il 19 febbraio:

UMBERTO ECO

Scrittore italiano

α 5 gennaio 1932 ω 19 febbraio 2016

ANDRÉ GIDE

Scrittore francese, premio Nobel

α 22 novembre 1869 ω 19 febbraio 1951

ORESTE LIONELLO

Attore e doppiatore italiano

α 18 aprile 1927 ω 19 febbraio 2009

BON SCOTT

Cantante scozzese, AC/DC

α 9 luglio 1946 ω 19 febbraio 1980

