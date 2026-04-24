Carlos Cuesta: “Il Pisa è una squadra che sa combinare il gioco diretto e non solo, hanno grande struttura fisica e sono forti sui calci piazzati”

Written by Redazione• 6:31 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della gara fra Parma e Pisa, in programma sabato 25 aprile ore 15, allo stadio “Tardini” della città emiliana abbiamo raccolto dal portale del Parma Calcio 1913 le dichiarazioni dell’allenatore dei ducali Carlos Cuesta, rilasciate durante la conferenza stampa di presentazione della trentaquattresima giornata della Serie A EniLive nella Press Conference Room del Mutti Training Center di Collecchio.

di Maurizio Ficeli

Gli obiettivi del Parma. “La salvezza matematica non è l’unico obiettivo, perché c’è anche quello di far crescere la squadra costantemente. Il risultato dipende da tanti aspetti, sappiamo l’importanza del match, domani dobbiamo avere un grandissimo pomeriggio con i tifosi e approcciare ogni giorno con la stessa mentalità. Che è la mentalità di crescere e migliorare. Facciamo cose bene, lo sappiamo, ma vogliamo di più, che in ogni giornata ci sia un miglioramento e una crescita del gioco. E siamo focalizzati su quello, la settimana non cambia. Il risultato di Napoli-Cremonese? Non dipende da noi, non è sotto il nostro controllo. Diamo continuità al processo per domani fare una grande prestazione con i nostri tifosi, questo è l’obiettivo”.

La gara con il Pisa. “Settimana dove, piano piano, sono rientrati tutti i giocatori, tutti sono disponibili per iniziare la partita. Abbiamo affrontato la settimana con la stessa voglia di far bene, con la determinazione, con chiarezza e continuità nel nostro processo di crescita e dei risultati. Consapevoli della difficoltà della partita, affrontiamo un avversario che ha fatto di più di quello che rappresenta la classifica, ha punti di forza importanti. Dobbiamo affrontarla con umiltà e con chiarezza su cosa dobbiamo fare per portarla dove vogliamo noi. Ripetere l’errore con la Cremonese? Il Pisa è una squadra che sa combinare il gioco diretto e non solo, hanno grande struttura fisica e sono forti sui calci piazzati. Dobbiamo puntare sui nostri punti di forza, dobbiamo giocare con la volontà che i tifosi giochino con noi. Tutti quelli che saranno con noi, verranno con la volontà di darci una grande spinta e una grande mano. Noi dobbiamo giocare la partita che ci fa bene e nello stesso modo approcciarla con la consapevolezza per essere padroni del gioco. Appena 24 gol? I punti si fanno con i risultati, i risultati si fanno con fare più gol e prenderne meno. Le due cose devono essere valutate, i gol ti possono dare più punti o zero, la quantità di gol è un mezzo per vincere le partite. Ma conta davvero per fare punti i risultati. L’equilibrio che ci ha permesso di fare più punti”.

Su Del Prato. “Egli ha la capacità di giocare ovunque, ha questa grande versatilità. Può fare tanti ruoli, il suo ruolo più ottimale è nella linea a 4. La capacità che ha per creare prestazioni di livello e mettersi a disposizione della squadra come leader, parlano per lui. Questo lo fa ovunque, questo deve essere l’esempio per essere noi, essere sempre a disposizione del gruppo per fare il meglio ovunque tu sia in campo”.

Il ritorno di Ndiaye. “Dopo il percorso di recupero, ha iniziato a lavorare con noi con continuità per 5-6 settimane, una realtà giornaliera con un contesto diverso. Lui era arrivato con problemi di lingua, giocava con un fastidio e questi aspetti erano limitanti nel suo processo prestazionale. Adesso è molto più consapevole per creare la coesione con la squadra e la linea difensiva, speriamo che possa essere di aiuto per fare prestazioni di alto livello come ha fatto a Udine”.

Carlos Cuesta ed il suo futuro. “Ne sto parlando già oggi, il futuro è domani per la partita con il Pisa e fare una grandissima prestazione e mi concentro su quello. Ci concentriamo su questo per crescere, già ho parlato una volta su come mi sento qua. Sul feeling globale con i giocatori e con i dirigenti. Rispetto a me c’è poco da parlare oggi, è il momento della squadra. E’ il momento di avvicinarci tutti insieme per fare domani una grande prestazione e vincere”.

Carlos Cuesta (foto Parma Calcio 1913)

Last modified: Aprile 24, 2026