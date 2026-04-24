Pisa Sc, tornano tra i convocati Iling Junior e Lorran

PISA – Sono 25 i calciatori convocati dallo staff tecnico guidato da Oscar Hiljemark per la gara Parma-Pisa in programma sabato 25 aprile (ore 15) allo Stadio “Tardini” e valida per la 34esima giornata della Serie A Enilive 2025/26.
# 1 – Adrian SEMPER
# 2 – Rosen BOZHINOV
# 3 – Samuele ANGORI
# 4 – Antonio CARACCIOLO
# 5 – Simone CANESTRELLI
# 7 – Mehdi LERIS
# 8 – Malthe HOJHOLT
# 9 – Henrik MEISTER
# 11 – Juan CUADRADO
# 12 – Nicolas ANDRADE
# 14 – Ebenezer AKINSANMIRO
# 15 – Idrissa TOURE’
# 19 – Samuel ILING-JUNIOR
# 20 – Michel AEBISCHER
# 21 – Isak VURAL
# 22 – Simone SCUFFET
# 23 – Calvin STENGS
# 26 – Francesco COPPOLA
# 32 – Stefano MOREO
# 33 – Arturo CALABRESI
# 35 – Felipe LOYOLA
# 36 – Gabriele PICCININI
# 39 – Raul ALBIOL
# 81 – Filip STOJILKOVIC
# 99 – Lucas LORRAN