Cantieri PNRR a Pontedera: sopralluogo del sindaco Franconi tra nuova scuola e piscina in costruzione

PONTEDERA- Sopralluogo del sindaco di Pontedera Matteo Franconi, accompagnato dall’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli e dai tecnici dell’Ufficio Attuazione Opere Strategiche di Palazzo Stefanelli, nei due cantieri PNRR attivi nel quartiere Fuori del Ponte: il nuovo PalAcqua di via Pacinotti e il Polo scolastico 0-6 di via Pietro Nenni.

Durante la visita, il sindaco ha incontrato i rappresentanti delle imprese esecutrici, constatando direttamente lo stato di avanzamento dei lavori e riportando valutazioni molto positive:

«Parliamo di due opere di grande rilevanza, che entreranno in funzione nel 2026. Il cronoprogramma del PNRR sta procedendo regolarmente e ci sono tutte le condizioni affinché le strutture siano pronte in tempo per le nuove stagioni sportive e per il prossimo anno scolastico. Si tratta di interventi capaci di rispondere ai bisogni attuali, ma soprattutto di guardare al futuro sportivo e formativo della città», ha dichiarato Franconi.

Il nuovo Polo 0-6 Gandhi

L’edificio, interamente in legno e sviluppato su un unico livello, si estende per 120 metri e supera i 2.000 m² di superficie coperta. Accoglierà 230 bambini (50 del nido e 180 della scuola dell’infanzia) ed è composto da tre volumi progettati secondo i più elevati standard di sostenibilità ambientale e tecnologica.

L’impianto fotovoltaico, con una potenza superiore ai 100 kW, garantirà l’alimentazione della struttura, dotata di illuminazione a LED, ampie superfici vetrate ed esposizione libera su quattro lati.

«L’investimento complessivo supera i 6 milioni di euro e prosegue un percorso di forte attenzione al patrimonio scolastico cittadino», ha aggiunto il sindaco, ricordando gli interventi su via dell’Olmo, il Polo Dino Carlesi e il nuovo Liceo Montale, oltre alla priorità rappresentata dal recupero della ex Curtatone.

La nuova piscina coperta

Avanzati anche i lavori della nuova piscina comunale, un’opera da 5,5 milioni di euro progettata secondo criteri di alta efficienza energetica e dotata, anch’essa, di un impianto fotovoltaico dedicato. Oltre alla vasca e alle tribune, sono in fase di completamento gli spogliatoi, i locali di servizio, l’area reception e il punto ristoro.

L’obiettivo è inaugurare l’impianto per la stagione invernale 2026/2027.

