Pisa, Bird: “Monopattini in strada senza permesso? È concorrenza sleale”

Written by admin• 3:12 pm• Pisa, Attualità

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Bird.

“Non è ammissibile che a Pisa continuino a circolare monopattini appartenenti a operatori che non dispongono più di alcun titolo per farlo: è una pratica scorretta, genera confusione negli utenti e penalizza chi opera nel rispetto delle regole».

Lo dichiara Bird, società internazionale leader nella micromobilità elettrica in sharing, intervenendo dopo aver rilevato sul territorio mezzi riconducibili a operatori non più autorizzati dal Comune.

“La sicurezza urbana e la tutela degli utenti – sottolinea Bird – richiedono mezzi tracciati, controllati e regolarmente autorizzati. Chi sceglie di operare senza permesso mette a rischio le persone e compromette lo sviluppo della mobilità sostenibile. È necessario che vengano effettuati controlli e adottati interventi tempestivi: Pisa merita un servizio ordinato, affidabile e garantito da operatori responsabili e pienamente in regola. Una concessione pubblica non è un optional: alla sua scadenza un gestore serio ritira i mezzi e rispetta le decisioni dell’amministrazione. Agire diversamente significa ignorare le norme e il rispetto dovuto alla città“.

Last modified: Dicembre 2, 2025