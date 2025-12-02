Pisa aumenta i fondi per le tradizioni storiche: 50 mila euro a 16 associazioni del territorio

Written by admin• 3:27 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Il Comune di Pisa ha aumentato a 50 mila euro il fondo destinato nel 2025 al sostegno delle attività di 16 associazioni impegnate nella tutela e valorizzazione delle tradizioni storiche cittadine. Le risorse sono state assegnate nelle scorse settimane, al termine di un percorso di coprogettazione che, nei mesi precedenti, ha visto lavorare insieme l’Amministrazione comunale e gli enti del Terzo settore, con l’obiettivo di definire interventi condivisi per rafforzare il sistema delle rievocazioni storiche pisane.

«I programmi di coprogettazione con le associazioni attive nella promozione della storia e dell’identità cittadina stanno finalmente entrando a regime – afferma l’assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini. Negli ultimi anni abbiamo insistito affinché le realtà del territorio si organizzassero come enti del Terzo settore: una scelta che ci ha permesso anche per il 2025 di pubblicare una manifestazione di interesse dedicata, individuare i partenariati e assegnare le risorse in modo più trasparente, corretto e con una progettualità più solida e condivisa».

«Per il 2025 – prosegue Bedini – abbiamo portato il fondo da 30 mila a 50 mila euro, quasi raddoppiandolo. È cresciuto anche il numero dei partecipanti: quest’anno sono 16 le associazioni coinvolte, incluse le principali realtà delle Nobili Parti di Mezzogiorno e Tramontana e dieci associazioni legate alle Magistrature del Gioco del Ponte. L’aumento dei finanziamenti rappresenta da un lato un sostegno concreto rispetto ai costi crescenti delle attività, dall’altro conferma la volontà dell’Amministrazione di puntare con decisione sulle nostre tradizioni storiche, riconoscendo il valore imprescindibile del lavoro svolto dalle associazioni».

Hanno preso parte al tavolo di coprogettazione le seguenti 16 associazioni, i cui progetti sono stati ritenuti coerenti e meritevoli per la valorizzazione delle tradizioni cittadine: Dea Flora APS, Balestrieri di Porta San Marco ASD APS, Cavallo di San Martino APS, Quelli della Stella Bianco Rossa APS, I Satiri APS, Compagnia Balestrieri Pisa APS, APS I Mattaccini, Gli Amici dei Leoni, Magistratura di San Michele APS, Magistratura di Calci, Alma Pisarum APS, Magistratura Sant’Antonio APS, Il Gallo di Borea APS ETS, La Gazza Australe, Il Dragone APS, Musici Sbandieratori Città di Pisa.

A ciascuna è stato assegnato un contributo compreso tra 2.500 e 8.500 euro.

Dicembre 2, 2025