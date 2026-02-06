Written by Febbraio 6, 2026 1:27 pm Cascina, Attualità

Cambio pediatra nell’area di Cascina: informazioni per le famiglie

PISA – Da giovedì 19 febbraio terminerà la convenzione della pediatra di libera scelta Francesca Monaco nell’ambito territoriale di Cascina, Crespina, Lorenzana, Fauglia e Orciano. Dalla stessa data inizierà l’incarico provvisorio della dottoressa Federica Daini, con ambulatorio a Cascina in via Tosco Romagnola 285.

Tutti gli assistiti della dottoressa Monaco saranno trasferiti automaticamente alla dottoressa Daini: i genitori o tutori non dovranno effettuare alcuna nuova scelta, salvo diversa decisione.

Si ricorda che l’iscrizione al Pediatra di Libera Scelta è obbligatoria da 0 a 6 anni. Al compimento dei 6 anni è possibile passare al medico di medicina generale. Il sabato e nei giorni prefestivi il pediatra, di norma, non svolge attività ambulatoriale: la reperibilità è garantita dal servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica).

Per la scelta o il cambio del medico/pediatra è consigliato utilizzare i servizi online, evitando l’accesso agli sportelli:

In alternativa, restano disponibili gli sportelli al pubblico presenti sul territorio.

