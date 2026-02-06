Cambio pediatra nell’area di Cascina: informazioni per le famiglie

Written by admin• 1:27 pm• Cascina, Attualità

PISA – Da giovedì 19 febbraio terminerà la convenzione della pediatra di libera scelta Francesca Monaco nell’ambito territoriale di Cascina, Crespina, Lorenzana, Fauglia e Orciano. Dalla stessa data inizierà l’incarico provvisorio della dottoressa Federica Daini, con ambulatorio a Cascina in via Tosco Romagnola 285.

Tutti gli assistiti della dottoressa Monaco saranno trasferiti automaticamente alla dottoressa Daini: i genitori o tutori non dovranno effettuare alcuna nuova scelta, salvo diversa decisione.

Si ricorda che l’iscrizione al Pediatra di Libera Scelta è obbligatoria da 0 a 6 anni. Al compimento dei 6 anni è possibile passare al medico di medicina generale. Il sabato e nei giorni prefestivi il pediatra, di norma, non svolge attività ambulatoriale: la reperibilità è garantita dal servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica).

Per la scelta o il cambio del medico/pediatra è consigliato utilizzare i servizi online, evitando l’accesso agli sportelli:

Portale regionale: https://cambiomedico.sanita.toscana.it/

Portale Open Toscana

App Toscana Salute

Totem PuntoSi

Richiesta via email

Modulo online

In alternativa, restano disponibili gli sportelli al pubblico presenti sul territorio.

Last modified: Febbraio 6, 2026