Torna il Carnevale a Marina di Pisa: domenica 8 febbraio “Le Fiabe” sul Lungomare

MARINA DI PISA – Sarà dedicata al mondo delle Fiabe l’edizione 2026 del Carnevale di Marina di Pisa, in programma domenica 8 febbraio, dalle 15 alle 18, sul Lungomare di Marina di Pisa

Un pomeriggio di festa pensato per famiglie e bambini che unirà la tradizione del Carnevale alla valorizzazione degli spazi urbani e del lungomare.

L’appuntamento è organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa e Confcommercio Pisa, con la collaborazione della Croce Azzurra Litorale Pisano, il patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, il contributo di Fiva Confcommercio Pisa, Sib Confcommercio Pisa e Country Club Boccadarno.

“Il tema di quest’anno dedicato alle Fiabe è stato scelto in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Niccolò Pisano di Marina di Pisa, che si sta impegnando con entusiasmo per la realizzazione dei vestiti e ogni classe avrà un tema, da Biancaneve a Harry Potter passando per Peter Pan e tantissimi altri personaggi” – annuncia la presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi –

“Una grandissima partecipazione che ci dà energia per la nuova edizione di un Carnevale che ogni anno richiama grandi, piccoli e tantissime famiglie a Marina di Pisa. In caso di maltempo l’evento verrà rimandato a domenica 22 febbraio”.

“Ringraziamo Simona e il Ccn di Marina di Pisa per la caparbietà e la determinazione con cui organizzano questa iniziativa” – afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli – “Quello di Marina è il Carnevale che caratterizza il nostro Litorale ed è possibile grazie a una bellissima unità di intenti che vede protagonisti tutti gli imprenditori di diversi settori. Un gioco di squadra che rappresenta il vero valore aggiunto di questa iniziativa, veramente preziosa per promuovere il Litorale e le sue attività anche nel periodo invernale”.

“Iniziative come queste legate al Carnevale sono il frutto dell’impegno e della professionalità dei nostri commercianti per mantenere vive le relazioni e dimostrare l’accoglienza del nostro litorale per tutto l’arco dell’anno. Questo è possibile grazie ai nostri imprenditori locali e alle attività di prossimità alla cui base vi è il rapporto diretto, costante e personale con il pubblico e la cittadinanza” dichiara l’assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

“L’augurio è quello di replicare il successo delle precedenti edizioni, il Carnevale è un evento molto atteso e capace di portare benefici concreti alle attività commerciali” le parole del presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli.

“I balneari sono a fianco di ogni iniziativa capace di valorizzare il nostro Litorale e sosteniamo con convinzione questa iniziativa” afferma il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, mentre il presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo evidenzia “la volontà degli ambulanti pisani di sostenere una manifestazione importante per il nostro territorio, che vogliamo contribuire a far crescere”,

Il Carnevale si aprirà alle ore 15 con la partenza della parata in maschera dal Porto di Marina di Pisa. Il corteo, composto da partecipanti in costume ispirati al tema delle Fiabe, sfilerà lungo il lungomare, trasformando la passeggiata in un percorso animato da colori, musica e personaggi fantastici. Ad accompagnare la sfilata sarà la banda “La Montesina”, che scandirà il ritmo dell’evento per tutta la durata del percorso.

La parata rappresenta il momento centrale della giornata: un’occasione di partecipazione collettiva, aperta a grandi e piccoli.

Il programma proseguirà alle ore 17.30 con il ritrovo in piazza Gorgona, dove si terrà la premiazione delle migliori maschere. Sono previste quattro categorie: adulto, baby, junior e gruppo, a sottolineare il carattere inclusivo dell’iniziativa e la volontà di coinvolgere tutte le fasce d’età. La cerimonia di premiazione segnerà la conclusione ufficiale della manifestazione.

L’evento è ad ingresso libero. In caso di maltempo, il Carnevale sarà rinviato a domenica 22 febbraio, mantenendo invariato il programma.

