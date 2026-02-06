The Butcher riparte dopo l’incendio: la risto-macelleria di Lorenzo Cini riapre ad Agnano

Written by admin• 1:06 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

AGNANO – “Da solo non ce l’avrei mai fatta: dal 22 ottobre non mi sono sentito solo neanche un giorno”. Con queste parole il proprietario della ristomacelleria The Butcher, Lorenzo Cini, racconta la ripartenza del locale dopo l’incendio che aveva colpito la sede di Asciano.

Il nuovo spazio, in Via delle Sorgenti 59, alla “Tabaccaia” di Agnano, è stato inaugurato nella serata di giovedì 5 febbraio alla presenza del Coordinatore Sindacale Confcommercio Pisa Luca Favilli, il Sindaco del Comune di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli, il Presidente ConfCarni Confcommercio Pisa Paolo Malacarne e il Presidente del Centro Commerciale Naturale di San Giuliano Terme Stefano Ferrisi.

“Abbiamo voluto dare ancora più importanza a tutto quello che accompagna la carne”, spiega Cini. “Tra le novità, un laboratorio a vista pensato per mostrare ai clienti il lavoro quotidiano e una cantina vini più ampia e curata, con un’attenzione particolare agli abbinamenti e alla qualità della proposta”.

La ripartenza, però, è stata tutt’altro che semplice: “Siamo stati costretti a cambiare perché il vecchio locale è ancora da ricostruire: tra muri e pavimenti serviranno almeno quattro mesi”, racconta.

Il trasferimento ha permesso di guadagnare spazi più ampi, ma soprattutto ha messo in luce il valore del sostegno ricevuto: “La cosa più importante è ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine, anche con iniziative e aiuti economici che non mi aspettavo”.

Un pensiero speciale va alla squadra e alla famiglia, protagonisti silenziosi della rinascita: “I miei ragazzi e i miei dipendenti hanno fatto di tutto: imbianchini, muratori, imprese di pulizie. Hanno lavorato con amore e passione, perché da solo non ce l’avrei fatta”.

Guardando al futuro: “Dobbiamo ancora prendere le misure con il nuovo spazio, ma ce la metteremo tutta per mantenere ciò che facevamo prima”. Tra gli obiettivi anche l’attivazione della consegna a domicilio, una promessa fatta ai clienti e su cui lo staff sta già lavorando.

“Questa riapertura non è solo un nuovo inizio per l’azienda, ma un segnale positivo per tutto il territorio”, afferma il Direttore Generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli.

Soddisfazione anche per il Presidente ConfCarni Confcommercio Pisa, Paolo Ciampalini: “Una bella festa, molto partecipata. Siamo felici di aver dato il nostro contributo a questa iniziativa: per noi è importante essere presenti in occasioni come queste, momenti preziosi per sostenere e valorizzare il lavoro dei colleghi”.

“La riapertura di The Butcher”, commenta il Coordinatore Sindacale Confcommercio Pisa Luca Favilli, “è il simbolo concreto di come un’impresa possa rialzarsi grazie alla determinazione dell’imprenditore e al sostegno della comunità. Quando un’attività riparte dopo un momento così difficile, riparte anche un pezzo importante del nostro tessuto economico”.

Last modified: Febbraio 6, 2026