Calci celebra l’81° anniversario della Liberazione: cerimonia, teatro e memoria

CALCI – Il 1° settembre 1944 le truppe alleate oltrepassarono l’Arno, segnando la Liberazione di Calci dal nazifascismo. In occasione dell’81° anniversario, lunedì 1° settembre 2025 l’Amministrazione comunale organizza una cerimonia istituzionale di commemorazione.
L’appuntamento è alle 11:00 in piazza Garibaldi, con la deposizione delle corone d’alloro al monumento ai Caduti di tutte le guerre e al cippo dedicato ai Caduti nei lager nazisti (Parco S. Pertini). Seguiranno gli interventi di:
- Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci
- Fabio Mencarelli, assessore comunale alla Memoria
- Sondra Cerrai, presidente ANPI sezione “Piero Elter” di Calci
- Bruno Possenti, presidente ANPI provinciale di Pisa
- Irene Cascino, sindaca del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Calci
Eventi collaterali
- Sabato 30 agosto, ore 21.00 – Cinema Teatro Valgraziosa
Spettacolo teatrale “Quattro bombe in tasca” di Ugo Chiti, produzione Lo Spazio Bianco.
Un viaggio tra le voci e le emozioni dei partigiani, che restituisce la loro umanità, fatta di coraggio, errori, ombre e speranze.
Sul palco: Giada Banti, Valentina Donzella, Francesco Fucini, Lorenzo Galli, Alessandro Gatti, Lorenzo Gremignai, Corinna Marianelli, Marco Tognetti, Ludovico Tommasi e Mariangela Riz.
Musiche e assistenza tecnica: Gabriele Busoni – Grafiche: Anita Dolfi.
Ingresso gratuito con offerta libera e possibilità di prenotazione online.
- Lunedì 1° settembre, ore 17.30 – Sala consiliare
Presentazione del libro “Un anarchico a Calci – Racconti di mio nonno” di Mario Pellegrini.