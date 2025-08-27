Coalizione Volterra Civica: “Ospedale di Volterra, altro che potenziamento: annunci elettorali e servizi ridotti”

Written by admin• 8:31 am• Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Coalizione Volterra Civica.

“A poche settimane dalle elezioni, tornano puntuali i proclami sul presunto “potenziamento” dell’ospedale di Volterra. Questa volta l’annuncio riguarda ortopedia e diabetologia, che – a detta della direzione Asl – saranno “mantenute e rafforzate” con l’arrivo di un terzo ortopedico e di un nuovo diabetologo. Non manca neppure il concorso per il nefrologo, sbandierato come grande traguardo. Ma c’è un dettaglio che la direttrice Casani sembra “dimenticare”: tutte queste figure professionali erano già presenti fino a poco tempo fa. È stata proprio la stessa gestione, infatti, a permettere che questi servizi venissero progressivamente depotenziati, ridotti, indeboliti. Una strategia precisa, portata avanti sotto la sua responsabilità e con la regia politica dell’assessore Bezzini e del presidente Giani. Quest’ultimo non manca mai di correre nelle nostre zone per inaugurare, ma sparisce quando c’è da affrontare pubblicamente il tema della sanità. Che senso ha annunciare l’arrivo di un diabetologo, quando il servizio esisteva già? Che logica c’è nel presentare come “novità” la destinazione di un ortopedico a Volterra, quando fino a pochi anni fa erano ben quattro? Eppure l’ufficio stampa della Asl osa parlare di “potenziamento”. Intanto, nessuno dice nulla sulla dialisi declassata, né sugli imminenti problemi di chirurgia. Si preferisce tacere, forse rimandando tutto a dopo le elezioni, fra altri cinque anni. Il messaggio è chiaro: alla Regione Toscana la sanità interessa solo come leva elettorale, senza una reale visione a lungo termine. Volterra però non resta in silenzio. Ed è evidente a tutti che, finora, non c’è stata alcuna volontà di potenziare l’ospedale: anzi, nemmeno di preservare ciò che già funzionava. Un territorio vasto e complesso come il nostro viene così lasciato, di fatto, a se stesso“, conclude il comunicato stampa.

