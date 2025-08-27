Madonna dell’Acqua, Confesercenti: criticità viabilità e commercio dopo le nuove rotatorie

Written by admin• 10:46 am• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – “Abbiamo richiesto un incontro ufficiale con la direzione regionale di Anas per segnalare alcune criticità emerse a Madonna dell’Acqua dopo la realizzazione delle due nuove rotatorie sull’Aurelia. Le problematiche riguardano sia il traffico e la sicurezza, alla luce anche dell’incidente di martedì, sia le attività commerciali del tratto finale di via Pietrasantina”.

A farsi portavoce delle preoccupazioni dei commercianti è Confesercenti Pisa e Monte Pisano, con il responsabile Daniele Benvenuti. “Siamo ovviamente d’accordo sull’intervento – spiega Benvenuti – perché la rotatoria all’incrocio con via delle Palanche ha permesso di eliminare il semaforo che creava lunghe code sull’Aurelia. La seconda rotatoria, invece, è stata realizzata per accedere al nuovo centro commerciale, ma ha comportato la chiusura dell’immissione in via Pietrasantina per chi proviene da Viareggio, costringendo gli automobilisti a utilizzare la rotatoria per effettuare un’inversione a U e imboccare la strada”.

Secondo Confesercenti, questa modifica della viabilità ha generato due problemi principali. “Da un lato, ci sono ripercussioni sul traffico e sulla sicurezza, soprattutto per i bus turistici che devono invertire il senso di marcia per accedere al parcheggio dedicato, rallentando il traffico e creando potenziali rischi, come dimostrato dall’incidente di martedì. Dall’altro lato, le attività commerciali del tratto finale di via Pietrasantina hanno registrato una drastica riduzione della clientela – continua Benvenuti – poiché chi da Viareggio raggiungeva Pisa ora evita la manovra sulla nuova rotatoria seguendo percorsi alternativi”.

La questione è stata portata all’attenzione del sindaco di San Giuliano, Matteo Cecchelli, che si è impegnato a sottoporla ad Anas.

“Da Anas vorremmo capire se sia possibile riaprire il transito verso via Pietrasantina per chi proviene da Viareggio, considerando la larghezza della carreggiata in quel tratto – tre corsie – anche con la realizzazione di una nuova rotatoria, eventualmente provvisoria. Un intervento di questo tipo snellirebbe il traffico sulla rotatoria e permetterebbe agli automobilisti di immettersi in via Pietrasantina senza dover compiere inversioni a U”, conclude Confesercenti Pisa e Monte Pisano.

Last modified: Agosto 27, 2025