Bollettino sanitario: le condizioni di Lusuardi, Vural ed Esteves

PISA – Il Pisa Sporting Club rende noto attraverso i propri canali ufficiali i bollettini medici riguardanti le condizioni fisiche di Lusuardi, Vural ed Esteves.

Il calciatore Mateus Lusuardi, infortunatosi nei primi minuti della gara amichevole Pistoiese-Pisa del 14 agosto u.s. è stato sottoposto dallo Staff Sanitario a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro; il calciatore ha già avviato il percorso di recupero.

Il calciatore Isak Vural sta svolgendo la riatletizzazione sul campo, con corse e lavori individuali, dopo lo stato infiammatorio al tendine rotuleo destro che lo ha rallentato nella prima fase della preparazione estiva.

Anche il calciatore Tomas Esteves prosegue, con riscontri positivi, il programma personalizzato di recupero sul campo dopo l’infortunio accusato nella passata stagione: già programmato l’ultimo step di controllo.

