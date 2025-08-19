Atalanta – Pisa: tutte le info sui biglietti

PISA – La Società Atalanta Bergamasca Calcio, in relazione alla gara Atalanta-Pisa in programma domenica 24 agosto 2025 (ore 20.45) alla “New Balance Arena”, informa che la prevendita dei biglietti avrà inizio alle ore 10.00 di lunedì 18 agosto 2025.
In ottemperanza alle disposizioni delle autorità competenti, i residenti nella provincia di Pisa potranno acquistare biglietti esclusivamente nel settore ospiti. L’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti è riservato esclusivamente ai possessori della Tessera del Tifoso del Pisa SC.
I biglietti potranno essere acquistati, fino alle ore 19 di sabato 23 agosto 2025, al prezzo di 24 euro (Ridotto Under 16, 20 euro):
• online sul sito https://www.vivaticket.com/it
• nei punti vendita Vivaticket abilitati su territorio nazionale;
Per i tagliandi del settore ospiti NON sarà consentito il cambio utilizzatoreLast modified: Agosto 19, 2025