Marina di Pisa, giovedì la cerimonia in ricordo di Marco Verdigi

MARINA DI PISA – Giovedì 21 agosto, alle ore 19, presso il cippo in via Tullio Crosio (piazza Viviani) a Marina di Pisa, verrà celebrata, a ventuno anni dalla scomparsa, la santa messa di suffragio in onore di Domenico Marco Verdigi. Per l’Amministrazione Comunale sarà presente l’assessore Virginia Mancini.

Il giovane sangiulianese annegò nel mare davanti a Marina di Pisa il 21 agosto 2004, a soli 23 anni, dopo aver salvato la vita a due bambini che si trovavano in situazione di estremo pericolo, in balia del mare agitato. Il gesto eroico di Verdigi è stato riconosciuto anche dalla Presidenza della Repubblica con l’attribuzione della Medaglia d’Oro al Merito Civile e in suo nome è stata istituita un’associazione che ogni anno organizza il premio Verdigi, mettendo a disposizione fondi in favore di progetti di solidarietà rivolti a bambini in situazioni di difficoltà.

La giornata commemorativa sarà un’occasione per ricordare anche i suoi genitori, Carla e Andrea, scomparsi nel 2021 a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro.

