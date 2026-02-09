Written by Febbraio 9, 2026 10:47 am Pomarance, Attualità, Eventi/Spettacolo

“Balloon Adventure” arriva a Larderello: clownerie per tutte le età al Florentia

POMARANCE – Venerdì 13 febbraio, alle 21.15, la stagione teatrale di Pomarance fa tappa al Cinema Teatro Florentia con “Balloon Adventure”, spettacolo di clownerie acclamato a livello internazionale, adatto a un pubblico dai 3 anni in su.

L’appuntamento rientra nel cartellone curato da Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pomarance, in collaborazione con Officine Papage.

In scena Andrea Meroni e Fabio Lucignano (Collettivo Clown): due stralunati aviatori che, inseguendo un palloncino fuggito di mano, intraprendono un viaggio poetico verso “Balloonia”, il paese dei sogni persi. Con comicità fisica e poche parole, lo spettacolo incanta i bambini e risveglia la meraviglia degli adulti.

Info

Prenotazioni: prenotazioni@officinepapage.it | 334 2698007 (16.00–18.00, giorno precedente e giorno stesso)

Spettacolo fuori abbonamento

Posto unico: 5 €

Prevendita: liveticket.it

Biglietteria: dalle 20.00 il giorno dello spettacolo

