That’s incredible: l’Urbino Taccola pareggia con il Lampo Meridien

Pisa (lunedì, 9 febbraio 2026) — Fra i due anticipi di venerdì 6, quelli del 7 febbraio ed il grosso degli incontri di domenica 8 febbraio si sono tenuti tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostro comprensorio.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati e le classifiche aggiornate:
Serie D, girone D
XXIII giornata
|Tuttocuoio 1957
|0-1 A. Bertazzoli (24′ st)
|Rovato Vertovese
|MVP: Andrea Bertalozzi (Rovato Vertovese)
Eccellenza, girone A
XXV giornata
|Fratres Perignano 2019
|0-0
|Real Cerretese
|MVP: Matteo Vittorini (Fratres Perignano 2019)
|Cenaia 1969
|0-2 T. Borselli (26′ st), F. Mogavero (30′ st)
|Real Forte Querceta
|MVP: Tommaso Borselli (Real Forte Querceta)
|Lucchese Calcio
|F. Fedato (14′ pt), F. Piazze (1′ st) 2-0
|San Giuliano
|MVP: Facundo Piazze (Lucchese Calcio)
Promozione, girone A
XXI giornata
|Urbino Taccola
|T. Castellacci (21′ pt) 1-1 M. Fedi (Rig.) (1′ pt)
|Lampo Meridien 1919
|MVP: Thomas Castellacci (Urbino Taccola)
Promozione, girone B
XXI giornata
|Colli Marittimi
|M. Bartorelli (22′ pt) 1-0
|Barberino Tavarnelle
|MVP: Mattia Bartorelli (Colli Marittimi)
|Saline
|S. Salemmo (27′ pt) 1-6 R. Corrado (33′ pt), G. Vettori (37′ pt), L. Ferraro (40′ pt), G. Vettori (9′ st), R. Corrado (18′ st), G. Guadagnoli (43′ st)
|Atletico Maremma
|MVP: Gianluca Vettori (Atletico Maremma)
|Mobilieri Ponsacco
|M. Niccolai (2′ pt), L. Sciapi (10′ pt), E. Taraj (15′ pt), E. Taraj (20′ st) 4-0
|Castelfiorentino United
|MVP: Eneri Taraj (Mobilieri Ponsacco)
|Cuoiopelli
|0-0
|San Miniato Basso Calcio
Prima Categoria, girone A
XX giornata
|Migliarino Vecchiano
|0-3 F. Laniyonu, M. Ghelardoni, L. Fermi (Rig.)
|Calci 2016
|MVP: MIchael Ghelardoni (Calci 2016)
Prima Categoria, girone B
XIX giornata
|Bellaria Cappuccini
|0-0
|CQS Tempio Chiazzano
|MVP: Marco Poggiani (CQS Tempio Chiazzano)
|Prato Nord
|T. Innocenti, G. Miele, T. Masolini 3-1 R. Mucciacito
|Stella Rossa
|MVP: Giuseppe Miele (Prato Nord)
|AM Aglianese
|E. Bastogi (23′ pt), E. Bastogi (28′ pt) 2-1 T. Cosi (Rig.)
|Fornacette Casarosa
|MVP: Edoardo Bastogi (AM Aglianese)
|Staffoli
|X. Kapidani (34′ pt) 1-0
|San Miniato
|MVP: Xhoys Kapidani (Staffoli)
Prima Categoria, girone D
XX giornata
|Geotermica
|F. Nassi (45′ pt) 1-1 G. Gaffi (27′ st)
|Pecciolese
|MVP: Giovanni Gaffi (Pecciolese)
|Atletico Etruria
|Rinviata
|Venturina Calcio
|Audace Isola d’Elba
|F. Ferrini (5′ st), F. Testi (14′ st) 2-0
|Forcoli Valdera 1921
|MVP: Francesco Ferrini (Audace Isola d’Elba)
|Portuali Sorgenti
|Rinviata
|Ponsacco 1920
|Acciaiolo Calcio
|M. Pulizia, S. Borriello, D. Borgioli, L. Lischi 4-3 N. Faraoni (26′ pt), N. Faraoni, N. Faraoni (Rig.)
|Rosignano Solvay 1922
|MVP: Nicola Faraoni (Rosignano Solvay 1922)
|Capannoli San Bartolomeo
|0-1
|Donoratico
|Selvatelle
|0-0
|Monterotondo
|Vada
|Rinviata
|Pomarance
Seconda Categoria, girone G
XX giornata
|Corazzano
|Rinviata
|Capanne Calcio 1989
|Porta a Lucca
|F. Galati 1-1 S. Madrigali
|Ponte a Cappiano
|MVP: Yuri Bucchioni (Ponte a Cappiano)
|Sanromanese Valdarno
|C. Brogi 1-2 L. Foschi, M. Collecchi
|San Prospero Navacchio
|MVP: Marco Collecchi (San Prospero Navacchio)
|La Corte
|E. Skhurti, L. Barbani 2-0
|Sextum Bientina
|MVP: Lorenzo Barbani (La Corte)
|Crespina Calcio
|Autorete, A. Grazzini 2-1 A. Ciurli
|Tirrenia
|MVP: Andrea Grazzini (Crespina Calcio)
|Castelfranco Calcio
|R. Camerini 1-1 L. Fiorini
|Pisa Ovest
|MVP: Riccardo Camerini (Castelfranco Calcio)
|Pontasserchio
|D. Baldacci 1-2 T. Puliti, M. Remorini
|Santa Maria a Monte
|MVP: Tommaso Puliti (Santa Maria a Monte)
|Aurora Montaione
|F. Romagnoli 1-1 A. Caprai
|Atletico Cascina
|MVP: Andrea Caprai (Atletico Cascina)
Seconda Categoria, girone H
XX giornata
|San Vincenzo Calcio
|Rinviata
|Castelnuovo Val di Cecina
|Collesalvetti
|Rinviata
|Terricciola 1975
|Volterrana 2016
|L. Callai, E. Maglione, L. Taddeini 3-0
|Salivoli Calcio
|MVP: Leo Callai (Volterrana 2016)
Terza Categoria, Pisa – girone A
XVIII giornata
|Antonio Bellani
|17/2, 21
|Ponteginori 1929
|Montefoscoli Calcio
|N. Fegatilli, F. Sartini, S. Cavallini, N. Fegatilli, S. Cavallini, L. Costagli 6-0
|Atletico Pisa
|MVP: Nicola Fegatilli (Montefoscoli Calcio)
|Sporting Volterra
|A. Rosetti, D. Pedroni, T. Cenerini 3-1 T. Sylla
|Nuova Popolare CEP
|MVP: Tommaso Cenerini (Sporting Volterra)
|Filettole Calcio
|F. Bargi, S. Ciardelli 3-2 D. Fiumicelli, A. Niang
|Lajatico
|MVP: Davide Fiumicelli (Lajatico)
|Legoli 1994
|L. Gialdini, L. Gialdini 2-3 R. Ragoni, B. Osmani, G. Oldoli
|Amatori Saline
|MVP: Luciano Gialdini (Legoli 1994)
|Marinese 1925
|0-2 L. Cerrai, R. Sanna
|Fabbrica Calcio 2024
|MVP: Lorenzo Cerrai (Fabbrica Calcio 2024)
|San Frediano Calcio
|0-2 M. Kante (2′ pt), S. Galli (15′ st)
|Golena d’Arno
|MVP: Simone Galli (Golena d’Arno)
Terza Categoria, Pisa – girone B
XVIII giornata
|Castel del Bosco
|T. Mariani (27′ st) 1-0
|Giovani Fucecchio 2000
|MVP: Timothy Mariani (Castel del Bosco)
|Zambra San Vico
|Autorete 1-1 C. Ciummei
|La Borra
|MVP: Claudio Ciummei (La Borra)
|Atletico Le Melorie
|Rinviata
|Monteserra
|Cerretti FC
|0-1 M. D’Alonzo
|Perignano
|MVP: Mattia D’Alonzo (Perignano)
|Treggiaia
|F. Donzello, G. Di Benedetto, F. Manetti 3-0
|Marciana 2.0
|MVP: Giulio Di Benedetto (Treggiaia)
|Via di Corte
|A. Brogi 1-4 C. Paja, C. Paja, M. Benedetti, G. Botti
|Santacroce Calcio
|MVP: Claudio Paja (Santacroce Calcio)
|Ponte a Elsa 2005
|G. Palandri (3′ pt),
V. Pisano (5′ pt), G. Palandri (25′ pt), V. Pisano (35′ pt), V. Pisano (38′ pt), G. Scattini (5′ st), G. Scattini (35′ st), V. Pisano (40′ st) 8-1 L. Qevani (10′ st)
|Città di Montopoli
|MVP: Valentino Pisano (Ponte a Elsa 2005)
|Gavena Giovani
|R. Iacovini (Rig.) 1-3 A. Samb, A. Samb, S. Mbaye
|Stella Azzurra
|MVP: Ale Samb (Stella Azzurra)
Terza Categoria, Livorno – girone unico
XVIII giornata
|Campiglia 1914
|0-0
|Monteverdi 2006
|MVP: Simone Ottaviani (Campiglia 1914)
|Sasso Pisano
|S. Gambazza 1-2 C. Ciardelli, M. Marconi
|Guasticce
|MVP: Matteo Marconi (Guasticce)
Terza Categoria, Lucca – girone B
XVIII giornata
|Pappiana
|U. D Agliano (Rig.) (2′ pt), L. Montanelli (17′ st), Autorete (30′ st), G. Cavicchi (40′ st) 4-3 E. Gurraj (3′ pt), E. Gurraj (10′ pt), E. Gurraj (Rig.) (15′ st)
|Retignano
|MVP: Eglomano Gurraj (Retignano)
Info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Febbraio 9, 2026