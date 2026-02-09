Written by Febbraio 9, 2026 11:26 am Calcio dilettanti

That’s incredible: l’Urbino Taccola pareggia con il Lampo Meridien

Pisa (lunedì, 9 febbraio 2026) — Fra i due anticipi di venerdì 6, quelli del 7 febbraio ed il grosso degli incontri di domenica 8 febbraio si sono tenuti tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostro comprensorio.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati e le classifiche aggiornate:

Serie D, girone D

XXIII giornata

Tuttocuoio 19570-1 A. Bertazzoli (24′ st)Rovato VertoveseMVP: Andrea Bertalozzi (Rovato Vertovese)

Eccellenza, girone A

XXV giornata

Fratres Perignano 20190-0Real CerreteseMVP: Matteo Vittorini (Fratres Perignano 2019)
Cenaia 19690-2 T. Borselli (26′ st), F. Mogavero (30′ st)Real Forte QuercetaMVP: Tommaso Borselli (Real Forte Querceta)
Lucchese CalcioF. Fedato (14′ pt), F. Piazze (1′ st) 2-0San GiulianoMVP: Facundo Piazze (Lucchese Calcio)

Promozione, girone A

XXI giornata

Urbino TaccolaT. Castellacci (21′ pt) 1-1 M. Fedi (Rig.) (1′ pt)Lampo Meridien 1919MVP: Thomas Castellacci (Urbino Taccola)

Promozione, girone B

XXI giornata

Colli MarittimiM. Bartorelli (22′ pt) 1-0Barberino TavarnelleMVP: Mattia Bartorelli (Colli Marittimi)
SalineS. Salemmo (27′ pt) 1-6 R. Corrado (33′ pt), G. Vettori (37′ pt), L. Ferraro (40′ pt), G. Vettori (9′ st), R. Corrado (18′ st), G. Guadagnoli (43′ st)Atletico MaremmaMVP: Gianluca Vettori (Atletico Maremma)
Mobilieri PonsaccoM. Niccolai (2′ pt), L. Sciapi (10′ pt), E. Taraj (15′ pt), E. Taraj (20′ st) 4-0Castelfiorentino UnitedMVP: Eneri Taraj (Mobilieri Ponsacco)
Cuoiopelli0-0San Miniato Basso Calcio

Prima Categoria, girone A

XX giornata

Migliarino Vecchiano0-3 F. Laniyonu, M. Ghelardoni, L. Fermi (Rig.)Calci 2016MVP: MIchael Ghelardoni (Calci 2016)

Prima Categoria, girone B

XIX giornata

Bellaria Cappuccini0-0CQS Tempio ChiazzanoMVP: Marco Poggiani (CQS Tempio Chiazzano)
Prato NordT. Innocenti, G. Miele, T. Masolini 3-1 R. MucciacitoStella RossaMVP: Giuseppe Miele (Prato Nord)
AM AglianeseE. Bastogi (23′ pt), E. Bastogi (28′ pt) 2-1 T. Cosi (Rig.)Fornacette CasarosaMVP: Edoardo Bastogi (AM Aglianese)
StaffoliX. Kapidani (34′ pt) 1-0San MiniatoMVP: Xhoys Kapidani (Staffoli)

Prima Categoria, girone D

XX giornata

GeotermicaF. Nassi (45′ pt) 1-1 G. Gaffi (27′ st)PeccioleseMVP: Giovanni Gaffi (Pecciolese)
Atletico EtruriaRinviataVenturina Calcio
Audace Isola d’ElbaF. Ferrini (5′ st), F. Testi (14′ st) 2-0Forcoli Valdera 1921MVP: Francesco Ferrini (Audace Isola d’Elba)
Portuali SorgentiRinviataPonsacco 1920
Acciaiolo CalcioM. Pulizia, S. Borriello, D. Borgioli, L. Lischi 4-3 N. Faraoni (26′ pt), N. Faraoni, N. Faraoni (Rig.)Rosignano Solvay 1922MVP: Nicola Faraoni (Rosignano Solvay 1922)
Capannoli San Bartolomeo0-1Donoratico
Selvatelle0-0Monterotondo
VadaRinviataPomarance

Seconda Categoria, girone G

XX giornata

CorazzanoRinviataCapanne Calcio 1989
Porta a LuccaF. Galati 1-1 S. MadrigaliPonte a CappianoMVP: Yuri Bucchioni (Ponte a Cappiano)
Sanromanese ValdarnoC. Brogi 1-2 L. Foschi, M. CollecchiSan Prospero NavacchioMVP: Marco Collecchi (San Prospero Navacchio)
La CorteE. Skhurti, L. Barbani 2-0Sextum BientinaMVP: Lorenzo Barbani (La Corte)
Crespina CalcioAutorete, A. Grazzini 2-1 A. CiurliTirreniaMVP: Andrea Grazzini (Crespina Calcio)
Castelfranco CalcioR. Camerini 1-1 L. FioriniPisa OvestMVP: Riccardo Camerini (Castelfranco Calcio)
PontasserchioD. Baldacci 1-2 T. Puliti, M. RemoriniSanta Maria a MonteMVP: Tommaso Puliti (Santa Maria a Monte)
Aurora MontaioneF. Romagnoli 1-1 A. CapraiAtletico CascinaMVP: Andrea Caprai (Atletico Cascina)

Seconda Categoria, girone H

XX giornata

San Vincenzo CalcioRinviataCastelnuovo Val di Cecina
CollesalvettiRinviataTerricciola 1975
Volterrana 2016L. Callai, E. Maglione, L. Taddeini 3-0Salivoli CalcioMVP: Leo Callai (Volterrana 2016)

Terza Categoria, Pisa – girone A

XVIII giornata

Antonio Bellani17/2, 21Ponteginori 1929
Montefoscoli CalcioN. Fegatilli, F. Sartini, S. Cavallini, N. Fegatilli, S. Cavallini, L. Costagli 6-0Atletico PisaMVP: Nicola Fegatilli (Montefoscoli Calcio)
Sporting VolterraA. Rosetti, D. Pedroni, T. Cenerini 3-1 T. SyllaNuova Popolare CEPMVP: Tommaso Cenerini (Sporting Volterra)
Filettole CalcioF. Bargi, S. Ciardelli 3-2 D. Fiumicelli, A. NiangLajaticoMVP: Davide Fiumicelli (Lajatico)
Legoli 1994L. Gialdini, L. Gialdini 2-3 R. Ragoni, B. Osmani, G. OldoliAmatori SalineMVP: Luciano Gialdini (Legoli 1994)
Marinese 19250-2 L. Cerrai, R. SannaFabbrica Calcio 2024MVP: Lorenzo Cerrai (Fabbrica Calcio 2024)
San Frediano Calcio0-2 M. Kante (2′ pt), S. Galli (15′ st)Golena d’ArnoMVP: Simone Galli (Golena d’Arno)

Terza Categoria, Pisa – girone B

XVIII giornata

Castel del BoscoT. Mariani (27′ st) 1-0Giovani Fucecchio 2000MVP: Timothy Mariani (Castel del Bosco)
Zambra San VicoAutorete 1-1 C. CiummeiLa BorraMVP: Claudio Ciummei (La Borra)
Atletico Le MelorieRinviataMonteserra
Cerretti FC0-1 M. D’AlonzoPerignanoMVP: Mattia D’Alonzo (Perignano)
TreggiaiaF. Donzello, G. Di Benedetto, F. Manetti 3-0Marciana 2.0MVP: Giulio Di Benedetto (Treggiaia)
Via di CorteA. Brogi 1-4 C. Paja, C. Paja, M. Benedetti, G. BottiSantacroce CalcioMVP: Claudio Paja (Santacroce Calcio)
Ponte a Elsa 2005G. Palandri (3′ pt),
V. Pisano (5′ pt), G. Palandri (25′ pt), V. Pisano (35′ pt), V. Pisano (38′ pt), G. Scattini (5′ st), G. Scattini (35′ st), V. Pisano (40′ st) 8-1 L. Qevani (10′ st)		Città di MontopoliMVP: Valentino Pisano (Ponte a Elsa 2005)
Gavena GiovaniR. Iacovini (Rig.) 1-3 A. Samb, A. Samb, S. MbayeStella AzzurraMVP: Ale Samb (Stella Azzurra)

Terza Categoria, Livorno – girone unico

XVIII giornata

Campiglia 19140-0Monteverdi 2006MVP: Simone Ottaviani (Campiglia 1914)
Sasso PisanoS. Gambazza 1-2 C. Ciardelli, M. MarconiGuasticceMVP: Matteo Marconi (Guasticce)

Terza Categoria, Lucca – girone B

XVIII giornata

PappianaU. D Agliano (Rig.) (2′ pt), L. Montanelli (17′ st), Autorete (30′ st), G. Cavicchi (40′ st) 4-3 E. Gurraj (3′ pt), E. Gurraj (10′ pt), E. Gurraj (Rig.) (15′ st)RetignanoMVP: Eglomano Gurraj (Retignano)

Info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Febbraio 9, 2026
