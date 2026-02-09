That’s incredible: l’Urbino Taccola pareggia con il Lampo Meridien

Pappiana

U. D Agliano (Rig.) (2′ pt), L. Montanelli (17′ st), Autorete (30′ st), G. Cavicchi (40′ st) 4-3 E. Gurraj (3′ pt), E. Gurraj (10′ pt), E. Gurraj (Rig.) (15′ st)

Retignano

MVP: Eglomano Gurraj (Retignano)