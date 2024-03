Attacchi della Lega all’Università di Pisa. Zambito (PD): “Gravissimo gesto che mina l’autonomia degli Atenei”

Scritto da admin• 6:52 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Senatrice PD Ylenia Zambito.

“Gli attacchi della Lega durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico a Pisa sono estremamente gravi,” afferma la senatrice del Partito Democratico, Ylenia Zambito. “L’Università è intrinsecamente un luogo di dialogo. Il principio fondamentale dell’istruzione si basa sulla libera espressione, non sulla censura. I parlamentari leghisti sembrano più interessati a cercare lo scoop, piuttosto che a promuovere l’unità nelle istituzioni. Questo non è il modo appropriato di esercitare il proprio mandato, continua la parlamentare democratica, “specialmente quando si chiede al Ministro dell’Università di intervenire, mettendo a rischio l’autonomia garantita agli Atenei dalla legge. L’Università di Pisa è un’eccellenza italiana, guidata da un Rettore che sta svolgendo un lavoro straordinario con grande sensibilità istituzionale. Esattamente ciò di cui sembra mancare il deputato pisano Ziello nel suo intervento alla Camera riguardante gli studenti feriti. Egli addirittura ha attribuito la colpa delle violenze alle famiglie di quei giovani, affermando che non hanno saputo educarli adeguatamente. Vorrei dire a lui e ai suoi colleghi della Lega che sarebbe stato opportuno prendersi del tempo per riflettere prima di esprimersi” conclude Zambito.

Marzo 7, 2024