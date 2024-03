Tamponamento che ha coinvolto quattro autovetture sulla FIPILI

Scritto da admin• 9:28 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, Tutti

Traffico in tilt nei pressi dell’uscita a Cascina direzione Firenze

PISA – La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 16.40 di mercoledì 6 marzo sulla SGCFIPILI per incidente stradale.



Al km 64,100 vi è stato un tamponamento che ha visto coinvolte quattro autovetture provocando il ferimento di cinque persone. La formazione repentina della fila ha provocato successivamente altri due tamponamenti di lieve entità che han visto coinvolte altre cinque autovetture. La squadra sta’ ancora operando per la messa in sicurezza delle auto dopo aver collaborato con il personale medico del 118 e con la Polizia Stradale. Alla fine sono state otto le persone ferite in modo lieve che hanno richiesto l’intervento del 118.



Last modified: Marzo 6, 2024