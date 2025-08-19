Pisa, 712 famiglie beneficiarie della “Carta Spesa 2025”

PISA – Sono 712 le famiglie pisane che riceveranno la Carta Spesa 2025, il contributo economico promosso dal Comune di Pisa per il terzo anno consecutivo. Il sostegno potrà essere utilizzato per acquistare beni alimentari di prima necessità (ad esclusione delle bevande alcoliche) nei negozi e nelle farmacie convenzionate con l’amministrazione comunale.
La misura è destinata in particolare ai nuclei più piccoli – composti da una o due persone – con ISEE fino a 15.000 euro, così da ampliare la platea dei beneficiari rispetto alla Carta acquisti solidale del Governo, riservata invece alle famiglie con almeno tre componenti.
Per il 2025 il Comune ha stanziato 170.000 euro, con un contributo differenziato in base alla composizione del nucleo familiare:
- 200 euro per famiglie unipersonali
- 300 euro per famiglie composte da due persone
La graduatoria provvisoria, stilata in base al valore ISEE con priorità ai redditi più bassi, è già consultabile sul sito del Comune di Pisa all’indirizzo: www.comune.pisa.it/Servizi/CARTA-SPESA-2025.Last modified: Agosto 19, 2025