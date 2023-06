La finale scudetto di serie A1 Élite di Hockey su Prato al Cus Pisa

Scritto da admin• 9:39 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Dopo il successo della Finale Élite Femminile sarà ancora il campo del CUS di via Chiarugi a Pisa ad ospitare la finale Scudetto della Serie A Elite Maschile di Hockey su prato tra HC Bra e Tevere Eur Roma.

La gara di andata si giocherà sabato 24 giugno alle ore 18. Alle ore 10,30 di domenica 25 il match di ritorno. In caso di parità al termine delle due finali, sarà decisiva la differenza reti totalizzata. In caso di ulteriore parità, si procederà all’esecuzione degli shoot out.

Al termine della finalissima intorno alle ore 12, si terrà la premiazione con tanto di red carpet, a cui prenderà parte l’amministrazione comunale di Pisa.

“Con grande soddisfazione, dopo il successo ottenuto due settimane fa con la finale Élite Femminile l’Hockey su Prato Maschile sarà ancora teatro di una finale sui nostri campi sportivi con diretta televisiva su Eleven Sport. Tutto ciò da lustro al movimento hockeystico, ma dà sopratutto visibilità, al nostro centro sportivo”, afferma il Prof. Stefano Pagliara, presidente del CUS Pisa e vicepresidente vicario FIH.

Last modified: Giugno 23, 2023