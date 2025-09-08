Confapi Pisa e del Tirreno accompagna l’Assessora Nardini in visita a Robans Srl, eccellenza della moda toscana

Written by admin• 3:48 pm• Ponsacco, Pisa, Politica



PONSACCO – Venerdì 5 settembre, su iniziativa di Confapi Pisa e del Tirreno – associazione di categoria delle piccole e medie imprese, di cui fa parte anche Robans Srl – l’Assessora regionale Alessandra Nardini ha visitato la sede dell’azienda a Ponsacco.

Fondata nel 1989 dalla famiglia Palmieri, Robans Srl è oggi partner di riferimento per le principali maison del lusso grazie alle sue competenze nella prototipazione, ingegnerizzazione e produzione RTW (ready-to-wear) in pelle. Dal 2022 fa parte della divisione Métiers d’Art del gruppo LVMH e, con i suoi 145 dipendenti, rappresenta una delle realtà manifatturiere più significative del territorio toscano.

La visita, promossa e organizzata da Confapi Pisa e del Tirreno, ha previsto un tour dello stabilimento e un confronto con la direzione aziendale, occasione utile per discutere delle criticità che interessano il comparto moda in Toscana e ribadire l’importanza di preservare e tramandare le competenze professionali che contraddistinguono il territorio, valorizzando il capitale umano.

“La crisi che attraversa il settore moda in Toscana – sottolinea Luigi Pino, Presidente di Confapi Pisa e del Tirreno – colpisce in modo particolare le piccole e medie imprese, cuore pulsante del Made in Italy. Realtà come l’azienda Robans di Ponsacco, che lavorano per l’alta moda con competenza e creatività, sono la prova tangibile della straordinaria qualità che il nostro territorio è in grado di esprimere. Oggi più che mai è necessario sostenere queste imprese, che garantiscono occupazione, innovazione e valore aggiunto al tessuto economico locale. Confapi Pisa e del Tirreno è al fianco degli imprenditori della moda: al Tavolo regionale per la Moda abbiamo chiesto e ottenuto strumenti concreti, come ammortizzatori sociali straordinari e bandi a sostegno della liquidità per le imprese che investono in innovazione e qualità. La nostra presenza insieme alla Regione Toscana qui alla sede di Robans vuole essere un segnale chiaro: non lasciamo sole le aziende che ogni giorno, con sacrificio e passione, mantengono viva l’eccellenza del nostro territorio.”

“Ringraziamo Confapi Pisa e del Tirreno per questa preziosa opportunità di incontro e confronto – risponde Andrea Palmieri, Amministratore di Robans – siamo orgogliosi dell’evoluzione della nostra azienda, al cui centro c’è, da sempre, il bene più prezioso: le nostre persone.



Valorizzare i nostri artigiani e investire nello sviluppo e nella trasmissione delle competenze è fondamentale per garantire un futuro sostenibile per la nostra azienda ma anche per tutta la comunità. Da anni collaboriamo con le istituzioni e con gli istituti del territorio per selezionare, formare nuovi addetti ma anche riqualificare figure professionali in arrivo da settori affini, che possano coniugare la tradizione all’innovazione tecnologica e rappresentare la qualità, la competenza e la passione che ci contraddistinguono dal 1989.”

Al termine della visita, l’assessora regionale Alessandra Nardini ha dichiarato: “Ringrazio Confapi e l’azienda Robans per l’accoglienza di questa mattina. È stato importante poter conoscere, più da vicino, una realtà così importante per il nostro territorio, e potermi confrontare con l’amministratore delegato ed i soci, su come potenziare la collaborazione già instaurata con la nostra Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego per quanto riguarda l’incrocio domanda e offerta di lavoro, e i virtuosi rapporti con il mondo della scuola e della formazione. In questi anni abbiamo sempre cercato di creare e rafforzare sinergie al fine di supportare le realtà produttive che, con lungimiranza, investono su formazione, sostenibilità e buona occupazione

Last modified: Settembre 8, 2025