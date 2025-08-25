Antonio Caracciolo: “Una serata speciale per tutti. Il pubblico pisano deve essere orgoglioso di questa squadra”

Written by Antonio Tognoli• 12:27 am• Pisa SC



BERGAMO – A parlare del successo del Pisa Sporting Club nella sala stampa del Gewiss Stadium è sceso il capitano Antonio Caracciolo.

di Antonio Tognoli

“Volevamo tutti che fosse una serata speciale che il pubblico pisano fosse orgoglioso, se lo merita per il sostegno che ci dà e ci ha dato. Chi indossa questa maglia deve onorarla al meglio. Per 50 minuti siamo stati dentro la partita dopo il loro gol hanno provato a vincerla”.

“Sappiamo benissimo che ci sarà da soffrire in questo campionato. L’emozione all’inizio c’era ed era tanta. Nei minuti precedenti alla gara con lo sguardo stavo cercando mia moglie e mia figlia vicino alla curva nostra”.

“In serie A troveremo giocatori come Scamacca che fanno giocate incredibili. Noi non dovremo mollare mai e seguire il mister e potremo salvarci. La differenza di categoria c’è tutta rispetto alla B: noi siamo un gruppo giovane, e dobbiamo continuare a giocare in questo modo”.

“Con la Roma si riparte in casa da dove il Pisa aveva abbandonato la massima serie 34 anni fa. Anche lì cercheremo di dare il nostro massimo”.

Last modified: Agosto 25, 2025