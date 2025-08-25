Alberto Gilardino: “Sono felicissimo per questo punto. La squadra merita queste serate”

Written by Antonio Tognoli• 12:35 am• Pisa SC

”La serie A è una maratona abbiamo percorso i primi 500 metri”

BERGAMO – Nel dopo gara del Gewiss Stadium ha parlato dopo il bellissimo pareggio contro l’Atalanta mister Alberto Gilardino.

di Antonio Tognoli

“Sono felicissimo per questo pareggio, abbiamo fatto un bellissimo primo tempo giocato molto bene sulle seconde palle. Naturale che nella ripresa l’Atalanta è uscita bene e ci ha messo in difficoltà. Punto importante per la storia e per il morale di tutti noi. Voglio dare i meriti ai ragazzi che hanno giocato stasera. Questi ragazzi meritano queste partite e questi scenari per quello che hanno fatto in questo mese e mezzo. Sul mercato dobbiamo trovare le persone giuste per questo spogliatoio e per questo gruppo. Meister è uscito perché ha preso una ginocchiata però credo non si tratti di nulla di grave. L’Atalanta è una squadra molto forte nei titolari, ma anche delle riserve. Denoon ha fatto una partita ordinata ed ha margini di miglioramento ma senza pressione. Aebischer ha giocato una partita importante. Voglio fare i complimenti al capitano Antonio Caracciolo un leader silenzioso che si merita queste serate. La serie A sarà un percorso lungo e tortuoso dovremo farlo come maratoneti, stasera abbiamo corso i primi 500 metri”.

