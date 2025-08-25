Ivan Juric: “Abbiamo sofferto i lanci lunghi del Pisa. Nella ripresa non siamo riusciti a ribaltarla”

Written by Antonio Tognoli• 12:12 am• Pisa SC

BERGAMO – Nel dopo gara del Gewiss Stadium c’è un po’ di rammarico in casa Atalantina nelle parole del tecnico Ivan Juric.

SUL GIOCO. “Abbiamo sofferto i lanci lunghi del Pisa nel primo tempo, mentre nel secondo tempo abbiamo creato molto e sono dispiaciuto per i ragazzi perché dovevano segnare più gol”.

SCAMACCA E KRSTOVIC. ”Scamacca sta crescendo non dobbiamo forzare con lui altrimenti rischiamo di perderlo. Krstovic ha fatto appena due allenamenti con noi ma l’ho visto bene”.

CENTROCAMPO. ”Ederson ha avuto un problemino al ginocchio quindi la scelta è andata verso Pasalic”

MERCATO. ”Sul mercato siamo quasi a posto, siamo un po’ corti in difesa però per il resto la squadra è questa. C’è da vedere come finirà la questione Lookman. Vediamo”

