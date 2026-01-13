Antenna di Putignano, indetta la conferenza dei servizi per la nuova collocazione

Written by admin• 2:29 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Sindaco Conti: “Verso una soluzione che tiene fede all’impegno preso con i cittadini. Entro il 21 febbraio il rilascio della nuova autorizzazione”

PISA – Si avvicina il termine per la conclusione dell’annosa questione dell’antenna della telefonia a Putignano. Dopo gli incontri tra Amministrazione comunale di Pisa e cittadini del quartiere, in cui il sindaco Michele Conti si era impegnato a trovare una soluzione che prevedesse una ricollocazione dell’antenna a giusta distanza dalle abitazioni, adesso c’è una data certa che fissa il rilascio dell’autorizzazione per la nuova collocazione dell’antenna.

Il Comune di Pisa ha indetto la conferenza dei servizi decisoria, chiedendo a tutti gli enti coinvolti, di esprimersi entro il 14 febbraio sull’istanza di ricollocazione dell’antenna in una zona della Golena d’Arno, al di là di via Fiorentina. Entro il termine massimo del 21 febbraio il Comune di Pisa, sulla base di quanto emerso in conferenza dei servizi, provvederà a concludere il procedimento, rilasciando al gestore la nuova autorizzazione per la ricollocazione dell’antenna.

“La questione dell’antenna – ha spiegato il sindaco di Pisa Michele Conti – nasce come conseguenza della demolizione della torre piezometrica che, pur avendo svolto un ruolo essenziale nel passato, era ormai da decenni una struttura obsoleta e priva di funzione, e, col passare del tempo, si stava progressivamente deteriorando, portando con sé problemi di degrado e di sicurezza. Con i lavori di demolizione eseguiti a novembre 2024, attesi da tantissimi anni, abbiamo finalmente risolto una volta per tutte il problema, nell’ambito di un progetto di messa in sicurezza e riqualificazione dell’area. Adesso stiamo lavorando per la risistemazione del sedime della ex torre piezometrica, per restituire agli abitanti anche l’utilizzo di quell’area pubblica. Con la stessa volontà di affrontare e risolvere i problemi con il quale abbiamo rimosso una criticità annosa per il quartiere, ci siamo impegnati per risolvere anche la questione dell’antenna, confrontandoci con i cittadini per arrivare a una soluzione che rispetti l’interesse di tutti e tenga conto delle richieste legittime degli abitanti, preoccupati di un’eccessiva vicinanza alle abitazioni, così da continuare a migliorare la qualità della vita nel quartiere. Dopo la fine del procedimento, tenuto conto dei pareri di tutti i soggetti coinvolti, provvedermo al rilascio della nuova autorizzazione e verificheremo con il gestore l’effettivo spostamento dell’antenna, in modo da portare a termine l’impegno che ci siamo presi fin dall’inizio con i cittadini.“

Last modified: Gennaio 13, 2026