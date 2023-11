Andrea Barberis: “Buon punto la squadra di crede e vuole ingranare”

Scritto da Antonio Tognoli• 4:44 pm• Pisa SC

PISA – Andrea Barberis subentrato nella ripresa a Miguel Veloso commenta il pareggio dei suoi compagni nel dopo gara.

di Antonio Tognoli

“Nel secondo tempo siamo stati molto equilibrati e ci siamo sciolti non avendo niente da perdere. Non sempre deve servire uno schiaffo per svegliarci. Serve migliorare questo aspetto. In questo momento serve lavorare sodo, quello ci può dare la fiducia necessaria e ovviamente nel calcio ci vuole anche l’episodio a favore”.

“I tifosi non sono contenti, ma non lo siamo neanche noi e cercheremo di invertire la tendenza. Oggi potevano vincere entrambe, quindi il pareggio è risultato giusto. La squadra ci crede e spera di riuscire di ingranare il prima possibile. Il Como è una squadra ben strutturata che può dire la sua quest’anno”.

Condividi la notizia:

Last modified: Novembre 4, 2023