Scritto da admin• 4:21 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Como Moreno Longo analizza il pareggio contro il Pisa.

di Antonio Tognoli

“Siamo venuti a Pisa a fare la partita con grande coraggio e propositività. C’è rammarico per non averla vinta. Nella ripresa abbiamo avuto due grandi occasioni per fare gol. Li dobbiamo essere più cinici in zona gol per provare a vincere certe partite”.

Last modified: Novembre 4, 2023