Pisa SC

PISA – Jan Mlakar attaccante sloveno del Pisa ha servito a Mattia Valoti l’assist che ha portato il numero 27 nerazzurro al pareggio.

di Antonio Tognoli

“Il gol iniziale preso ci ha fatto perdere fiducia. Poi nella ripresa ci siamo parlati e con grande fiducia abbiamo trovato il pareggio. Dobbiamo continuare così come stiamo facendo nel lavoro, non è un momento facile, ma i risultati arriveranno. Mi piace molto il ruolo in cui sto giocando, lo sto facendo anche in nazionale. Sono soddisfatto”.

Last modified: Novembre 4, 2023