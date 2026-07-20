Anas chiude la Via dell’Abetone e del Brennero senza confrontarsi con il Comune. Traffico in tilt e disagi. Cecchelli: “Decisione scellerata”

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SAN GIULIANO TERME – Strada chiusa e traffico in tilt lunedì 20 luglio 2026 sulla via SS12 dell’Abetone e del Brennero per i lavori di asfaltatura nel tratto compreso fra La Figuretta e San Giuliano Terme.

Una situazione che rischia di ripetersi per almeno due settimane, tanto quanto è prevista la durata dell’intervento deciso da Anas, responsabile della manutenzione ordinarie e straordinaria dell’importante arteria stradale, che ha optato per la chiusura completa della strada senza alcuna concertazione con l’amministrazione comunale,con ordinanza di apertura del cantiere e conseguente interdizione al traffico emessa venerdì 17 e cartellonistica poco chiara e incompleta che ha creato ulteriore disorientamento.

“E’ una scelta scellerata che mette in crisi la viabilità del Lungomonte Pisano – dice senza mezzi termini il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli-: avrebbero potuto lavorare con senso unico alternato, come di regola si fa sulle strade di rilevanza nazionale ma anche regionale e provinciale, invece, hanno deciso inspiegabilmente di chiudere e lavarsene completamente le mani”.

L’ulteriore problema è che la chiusura della SS12, va ad aggiungersi a quella di via Ulisse Dini, altra importante via di collegamento fra il Lungomonte e Pisa, interdetta al traffico nella frazione di Gello per la realizzazione del nuovo acquedotto da parte di Acque Spa. “Abbiamo scritto ad Anas chiedendo di rivedere l’organizzazione del cantiere e di consentire almeno il traffico a senso unico alternato già da domani – continua il primo cittadino-, ma come amministrazione comunale non abbiamo poteri di veto o autorizzativi nei tratti al di fuori del centro abitato, ma Anas dipende dal Ministero delle Infrastrutture: se non saranno loro a tornare indietro sulle decisioni prese, ci attendono due settimane di code e disagi, nonostante il lavoro della Polizia Locale per mitigare gli effetti di queste scelte”.

Per l’accesso a Pisa dal Lungomonte, le strade libere e raccomandate sono l’Aurelia per chi arriva da Madonna dell’Acqua, la strada provinciale di San Jacopo da Pontasserchio, via Lenin da Pappiana, via dei Condotti da Asciano e la provinciale Vicarese da Mezzana.

Last modified: Luglio 20, 2026