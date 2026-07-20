Written by Luglio 20, 2026 1:47 pm Pisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

Anas chiude la Via dell’Abetone e del Brennero senza confrontarsi con il Comune. Traffico in tilt e disagi. Cecchelli: “Decisione scellerata”

HomePisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGEAnas chiude la Via dell’Abetone e del Brennero senza confrontarsi con il Comune. Traffico in tilt e disagi. Cecchelli: “Decisione scellerata”

SAN GIULIANO TERME – Strada chiusa e traffico in tilt lunedì 20 luglio 2026 sulla via SS12 dell’Abetone e del Brennero per i lavori di asfaltatura nel tratto compreso fra La Figuretta e San Giuliano Terme.

Una situazione che rischia di ripetersi per almeno due settimane, tanto quanto è prevista la durata dell’intervento deciso da Anas, responsabile della manutenzione ordinarie e straordinaria dell’importante arteria stradale, che ha optato per la chiusura completa della strada senza alcuna concertazione con l’amministrazione comunale,con ordinanza di apertura del cantiere e conseguente interdizione al traffico emessa venerdì 17 e cartellonistica poco chiara e incompleta che ha creato ulteriore disorientamento.

E’ una scelta scellerata che mette in crisi la viabilità del Lungomonte Pisano – dice senza mezzi termini il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli-: avrebbero potuto lavorare con senso unico alternato, come di regola si fa sulle strade di rilevanza nazionale ma anche regionale e provinciale, invece, hanno deciso inspiegabilmente di chiudere e lavarsene completamente le mani”.

L’ulteriore problema è che la chiusura della SS12, va ad aggiungersi a quella di via Ulisse Dini, altra importante via di collegamento fra il Lungomonte e Pisa, interdetta al traffico nella frazione di Gello per la realizzazione del nuovo acquedotto da parte di Acque Spa. “Abbiamo scritto ad Anas chiedendo di rivedere l’organizzazione del cantiere e di consentire almeno il traffico a senso unico alternato già da domani – continua il primo cittadino-, ma come amministrazione comunale non abbiamo poteri di veto o autorizzativi nei tratti al di fuori del centro abitato, ma Anas dipende dal Ministero delle Infrastrutture: se non saranno loro a tornare indietro sulle decisioni prese, ci attendono due settimane di code e disagi, nonostante il lavoro della Polizia Locale per mitigare gli effetti di queste scelte”.

Per l’accesso a Pisa dal Lungomonte, le strade libere e raccomandate sono l’Aurelia per chi arriva da Madonna dell’Acqua, la strada provinciale di San Jacopo da Pontasserchio, via Lenin da Pappiana, via dei Condotti da Asciano e la provinciale Vicarese da Mezzana.

Last modified: Luglio 20, 2026
Previous Story
“I Venerdì a Tirrenia”: notti d’estate tutte da vivere in Piazza Belvedere
Next Story
Dal Comune un sostegno al trasporto scolastico in autonomia dei minori con disabilità

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti