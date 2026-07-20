Dal Comune un sostegno al trasporto scolastico in autonomia dei minori con disabilità

Written by Redazione• 2:31 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Il Comune di Cascina sostiene l’inclusione e il diritto allo studio promuovendo un contributo economico a favore delle famiglie che organizzano in autonomia il trasporto scolastico per minori con disabilità.

La misura è rivolta ad alunni di età compresa tra i 3 e i 14 anni iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Le domande possono essere inoltrate fino al 20 ottobre 2026. “Con questo bando – spiega Giulia Guainai, assessora ai servizi sociosanitari – vogliamo dare un sostegno tangibile alle tante famiglie che provvedono in autonomia al trasporto scolastico dei figli e delle figlie con disabilità, sostenendole nella gestione quotidiana e logistica del percorso scolastico. Si tratta di una misura importante che si inserisce in una rete più ampia di servizi, pensata per garantire pari opportunità e per supportare l’autonomia e il benessere dei ragazzi nel loro percorso di crescita”.

La presentazione avviene esclusivamente online tramite SPID sulla piattaforma dedicata del Comune di Cascina (cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php). Prima dell’invio è richiesta la presa visione dell’Avviso Pubblico integrale disponibile sul sito dell’ente. La domanda va inoltrata dal genitore o dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale: per ogni figlio con disabilità deve essere presentata un’istanza distinta. L’amministrazione ha messo a disposizione un fondo complessivo di circa 41.500 euro. L’importo una tantum è pari a 750 euro per ciascun alunno per la frequenza nell’anno solare 2026. In base al numero di domande, il Comune si riserva di variare proporzionalmente gli importi erogati sulla base dell’attestazione ISEE in corso di validità, fino a un massimo di 1.656 euro.

Per la compilazione e l’invio telematico della richiesta è possibile rivolgersi ai seguenti sportelli: CGIL Toscana – Cascina (via Alessandrini 16, Navacchio), tel. 050-711209 / 050-777950 (Numero Verde: 800 730800 | Cellulari: 055 7953111); ACLI di Cascina (viale Comaschi 14), tel. 050 913120 / 320 2160727. Per informazioni e chiarimenti: Email: socialecasa@comune.cascina.pi.it, rfarsace@comune.cascina.pi.it, vricciarini@comune.cascina.pi.it. Telefono: 050-719312 / 050-719175.

Last modified: Luglio 20, 2026