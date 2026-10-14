Written by Ottobre 14, 2026 10:43 am Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Amore e identità nell’era digitale: a Pisa la danza di “Love (H)U-Man’s Love”

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Sabato 17 ottobre alle 21 la Compagnia Zappulla DMN porta a NavigArte uno spettacolo che intreccia movimento, musica e immagini

PISA – Come cambiano l’amore e l’identità quando il corpo incontra la tecnologia? È la domanda al centro di “Love (H)U-Man’s Love”, lo spettacolo della Compagnia Zappulla DMN di Palermo in programma sabato 17 ottobre alle 21 ai Teatri di Danza e delle Arti, in Corte Sanac 97-98.

L’appuntamento fa parte della XVI edizione di NavigArte, il festival diretto da Flavia Bucciero. Attraverso danza, suono e immagini, la creazione esplora il confine tra presenza fisica e rappresentazione digitale, interrogandosi su quanto il nostro riflesso tecnologico influenzi la percezione di noi stessi e le relazioni con gli altri.

Giovanni Zappulla firma regia e coreografia. In scena i danzatori Danny Davì, Roberta D’Ignoti e Annachiara Trigili, mentre Giuseppe Rizzo cura musica ed effetti visivi. I diversi linguaggi si influenzano reciprocamente, costruendo un ambiente scenico in continua trasformazione.

Il rapporto tra corpo e immagine digitale è stato anche al centro della residenza artistica di Boris Pimanov, conclusa l’8 ottobre con la presentazione del video LIMEN.

NavigArte è realizzato con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa e UniCoop Firenze, in collaborazione con RAT – Residenze Artistiche della Toscana e il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa.

Biglietto intero 7 euro, ridotto 5 euro per universitari, soci Coop, residenti di Porta a Mare, CEP e Barbaricina, bambini e studenti delle scuole di danza, musica e teatro.

Informazioni e prenotazioni a navigarte.info@gmail.com, al numero 050 501463 o su WhatsApp al 342 0787727.

Last modified: Ottobre 14, 2026
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