Università di Pisa, quattro laureati diventano geometri con il titolo abilitante

Written by Redazione• 10:54 am• Pisa, Attualità, Cultura

Jacopo Aloia, Enea Cardenas, Marco Papanti e Nicholas Rocchiccioli hanno concluso il corso professionalizzante in Tecniche per le Costruzioni Civili e la Gestione del Territorio.

PISA – Laurea e abilitazione professionale insieme per quattro studenti dell’Università di Pisa. Sabato 10 ottobre, Jacopo Aloia, Enea Cardenas, Marco Papanti e Nicholas Rocchiccioli sono diventati i primi laureati del corso professionalizzante in Tecniche per le Costruzioni Civili e la Gestione del Territorio a conseguire, con il titolo accademico, anche l’abilitazione alla professione di geometra laureato.

Jacopo Aloia, nato a Pisa nel 2002, ha approfondito nella propria tesi la verifica della regolarità urbanistico-edilizia degli immobili, applicando a un caso pratico i riferimenti giuridici e le procedure di regolarizzazione.

Enea Cardenas, nato a Cecina nel 2003, ha affrontato il tema dello “Scan to BIM”, dal rilievo alla visualizzazione nel processo di progettazione e restauro, con particolare attenzione alla gestione tridimensionale degli edifici e delle informazioni associate.

Marco Papanti, classe 2003 e residente a Luciana, nel Comune di Fauglia, ha studiato le metodologie di rilievo integrato del patrimonio edilizio esistente, prendendo come caso una capanna celtica in provincia di Modena.

Nicholas Rocchiccioli, classe 2003 e residente a Carrara, ha dedicato la tesi alle tecniche di rilievo GNSS nella realizzazione delle opere pubbliche. Il caso studiato è il sottopasso ciclopedonale di Viareggio, seguito durante un tirocinio di circa nove mesi presso C.E.M.E.S. di Pisa, che al termine dell’esperienza lo ha assunto.

Il primo laureato del corso era stato, lo scorso febbraio, Attilio Del Soldato, già abilitato e iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Lucca.

Il percorso universitario risponde a due esigenze: accompagnare i neodiplomati verso la professione e offrire ai geometri già abilitati un’opportunità per aggiornare e consolidare le proprie competenze.

Last modified: Ottobre 14, 2026