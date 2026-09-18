Alzheimer Fest, a Montopoli l’unica tappa toscana del 2026

Written by Redazione• 11:06 am• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Musica, danza, laboratori e momenti di confronto per parlare di Alzheimer, disabilità e inclusione. Martedì 22 settembre, dalle 10 alle 19, il Circolo Torre Giulia di San Romano, nel Comune di Montopoli in Val d’Arno, ospiterà l’unica tappa toscana dell’Alzheimer Fest 2026.

«L’Alzheimer Fest – spiega l’ideatore Michele Farina – è il maggiore evento pubblico in Italia che mette al centro le persone con demenza, i familiari e gli operatori di cura. L’obiettivo è vincere lo stigma che accompagna le malattie neurodegenerative e, più in generale, ogni forma di disabilità. Promuovere l’inclusione sociale, fornire informazioni e conoscenze, condividere esperienze, gioie e fatiche. Perché la demenza non cancella la vita, se non ha come alleati la solitudine e l’isolamento».

Da dieci anni il Festival attraversa l’Italia con un calendario itinerante che nel 2026 comprende oltre venti tappe, dal Veneto alla Sicilia. Quella di Montopoli sarà l’unica prevista in Toscana.

La giornata proporrà musica, danza, laboratori creativi, attività motorie, incontri, mostre e spettacoli. Tra le iniziative figurano il flamenco del gruppo Donne Girasole “Lo que soy”, laboratori di pittura, uncinetto e creta, musicoterapia, poesiaterapia, stimolazione cognitiva, attività fisica adattata, sitting volley, letture itineranti e musica di comunità. Spazio anche a testimonianze, presentazioni di libri e mostre dei lavori realizzati nei laboratori e nei centri diurni.

Per tutta la giornata saranno presenti gli stand delle associazioni del territorio, uno spazio dedicato ai libri e agli albi illustrati e l’Ape Gelato del progetto GelAut. A pranzo sarà attivo il servizio di cucina curato dal Circolo Arci.

«Siamo orgogliose di ospitare l’unica tappa toscana dell’Alzheimer Fest – dichiarano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – perché si inserisce in un percorso già avviato sul territorio. Sarà un’esperienza collettiva, aperta e inclusiva, nata dalla collaborazione tra familiari, operatori, artisti, volontari, professionisti e cittadini. Vogliamo costruire un contesto in cui le persone con Alzheimer e le loro famiglie possano sentirsi parte della comunità e non destinatarie di attività separate».

Il filo conduttore dell’edizione sarà “Carissimo Alzheimer. Curacari e carocure”, un invito a riflettere sul valore della cura e sulla necessità di garantire relazioni, competenze, servizi e sostegni adeguati. La tappa si inserisce nelle attività sviluppate sul territorio per rafforzare la rete di sostegno alle persone con decadimento cognitivo e alle loro famiglie, tra cui il Caffè Alzheimer.

L’evento è organizzato dal Comune di Montopoli in Val d’Arno, in coprogettazione con Arci Zona Cuoio e la cooperativa sociale La Pietra d’Angolo, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana e il patrocinio delle aziende sanitarie toscane e delle Società della salute dell’Empolese e della Valdera.

Il programma completo è disponibile sul sito Alzheimer Fest.

Alzheimer Fest

Last modified: Settembre 18, 2026