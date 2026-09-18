La Città Ecologica: “Piagge, 26mila mq di verde sotto pressione. Anche la Regione chiede di rivedere l’edificazione”

Written by Redazione• 11:03 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de La Città ecologica, Associazione ambientalista.

La Città ecologica torna sulle trasformazioni previste nell’area compresa tra il viale delle Piagge, via di Parigi e via Maccatella, dopo avere già sollevato dubbi sulla conformità agli strumenti urbanistici vigenti del progetto PISAMO per la realizzazione di un campo da basket con gradonate in via Maccatella.

«Avevamo già messo in evidenza un problema che riguarda non soltanto il progetto PISAMO, ma il futuro dell’intera area. Parliamo di circa 26.000 metri quadrati oggi verdi e destinati a Parco Urbano dal precedente strumento urbanistico, sui quali il POC adottato introduce previsioni che rischiano di modificare radicalmente l’assetto attuale», afferma La Città ecologica.

Una delle previsioni più rilevanti riguarda la zona verso via di Parigi, dove il POC introduce l’area edificabile C3, con una superficie di 11.885,56 metri quadrati. Applicando l’indice di copertura del 30% e i due piani previsti dalla Disciplina di Piano, la previsione potrebbe consentire fino a 7.131 metri quadrati di Superficie Edificata, corrispondenti, in termini convenzionali, a circa 71 appartamenti.

«È una previsione edificatoria molto consistente, inserita in un’area che fino ad oggi abbiamo conosciuto come verde e che il precedente strumento urbanistico destinava a Parco Urbano. È questo cambio di prospettiva che riteniamo particolarmente preoccupante», prosegue l’associazione.

A rafforzare le perplessità arriva ora un elemento nuovo. Nelle osservazioni inviate al Comune il 10 luglio scorso, la Direzione Urbanistica e Sostenibilità della Regione Toscana interviene proprio sulla zona C3 tra via di Parigi e via Maccatella, insieme ad altre due zone C previste dal POC.

La Regione scrive che «la superficie edificabile generata a seguito dell’applicazione del rapporto di copertura potrebbe generare una densità edilizia non coerente con i vari contesti territoriali», con particolare riferimento alle aree poste in corrispondenza del fiume Arno, e chiede pertanto al Comune di «rivalutare la quantità di SE (Superficie Edificabile) prevista nelle schede».

«La Regione non chiede ancora di cancellare la previsione, ed è giusto dirlo con chiarezza, ma mette in discussione la quantità di superficie edificabile prevista. È un’osservazione importante perché riguarda esattamente uno degli aspetti sui quali abbiamo richiamato l’attenzione: quanto e come si vuole costruire in un’area così delicata e vicina all’Arno», sottolinea La Città ecologica.

L’osservazione regionale assume inoltre un particolare significato perché è formulata nell’ambito del procedimento finalizzato al miglioramento della qualità tecnica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e in vista delle successive valutazioni di carattere paesaggistico.

Ma c’è anche un altro elemento che, secondo l’associazione, deve essere letto insieme alle previsioni edificatorie. Le immagini contenute nella Relazione Illustrativa del POC mostrano infatti che la strada introdotta dal progetto PISAMO non servirebbe soltanto a garantire l’accesso al lotto B1, altrimenti intercluso, ma proseguirebbe fino a via di Parigi, risultando quindi funzionale anche al grande lotto edificabile C3.

«Questo collegamento è tutt’altro che secondario. La nuova strada non appare funzionale soltanto all’accesso al lotto B1, ma anche alla futura trasformazione del C3. È per questo che chiediamo di non considerare separatamente il campo da basket, la nuova viabilità e l’edificazione prevista verso via di Parigi: sono interventi che insistono sulla stessa area e che devono essere valutati nel loro insieme», osserva l’associazione.

Per La Città ecologica, dunque, l’intervento della Regione rappresenta un ulteriore segnale della necessità di riconsiderare le scelte compiute con il POC.

«La Regione chiede di rivalutare le quantità edificabili. Noi riteniamo che il Comune debba fare un passo ulteriore: cancellare la previsione edificatoria C3 e salvaguardare quest’area verde. Non si può trasformare pezzo dopo pezzo un’area di circa 26.000 metri quadrati, precedentemente destinata a Parco Urbano, attraverso una somma di edificazioni, viabilità e nuove superfici impermeabilizzate. È il momento di decidere quale futuro si vuole dare a questa parte della città e al sistema del verde lungo l’Arno», conclude La Città ecologica.

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Last modified: Settembre 18, 2026